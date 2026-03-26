Deutscher Ski-Star sorgt für Wirbel: TV-Interview abgesagt

Nach dem abschließenden Slalom der Ski-Saison kommt es im deutschen Fernsehen zu einem durchaus bemerkenswerten Moment.

Mit dem Slalom der Männer in Lillehammer ist die Saison im alpinen Ski-Weltcup zu Ende gegangen. Und das nicht ohne einen durchaus bemerkenswerten Moment.

Der Deutsche Linus Straßer hatte nach den beiden Läufen im norwegischen Ski-Mekka einen guten neunten Platz erzielt und sollte eigentlich noch einmal zu einem Abschluss-Interview beim übertragenden Sender "ZDF" erscheinen. Doch soweit kam es nicht.

In ihrer Abschluss-Moderation erklärte Moderatorin Amelie Stiefvatter: "Wir hätten sehr gerne an dieser Stelle ein Interview mit Linus Straßer geführt, doch er wollte unbedingt, dass sein Flaschensponsor im Bild zu sehen ist. Das ist leider Schleichwerbung und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verboten. Dementsprechend kam das Interview nicht zustande."

Ende der Übertragung.