Ski Alpin
Deutscher Ski-Star sorgt für Wirbel: TV-Interview abgesagt
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:20 Min
Nach dem abschließenden Slalom der Ski-Saison kommt es im deutschen Fernsehen zu einem durchaus bemerkenswerten Moment.
Mit dem Slalom der Männer in Lillehammer ist die Saison im alpinen Ski-Weltcup zu Ende gegangen. Und das nicht ohne einen durchaus bemerkenswerten Moment.
Der Deutsche Linus Straßer hatte nach den beiden Läufen im norwegischen Ski-Mekka einen guten neunten Platz erzielt und sollte eigentlich noch einmal zu einem Abschluss-Interview beim übertragenden Sender "ZDF" erscheinen. Doch soweit kam es nicht.
In ihrer Abschluss-Moderation erklärte Moderatorin Amelie Stiefvatter: "Wir hätten sehr gerne an dieser Stelle ein Interview mit Linus Straßer geführt, doch er wollte unbedingt, dass sein Flaschensponsor im Bild zu sehen ist. Das ist leider Schleichwerbung und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verboten. Dementsprechend kam das Interview nicht zustande."
Ende der Übertragung.
Ski Alpin: Atle Lie McGrath sichert sich Slalom-Kristallkugel
Der Sieg im Slalom von Lillehammer ging an Lokalmatador Timon Haugan. Richtig dramatisch wurde es derweil in der Disziplin-Wertung.
Zwar wurde Atle Lie McGrath nur Achter, dennoch durfte er sich über seine erste Kristallkugel freuen. Sein Konkurrent Lucas Pinheiro Braathen, der am Dienstag noch den Riesenslalom-Weltcup für sich entschieden hatte, fädelte im zweiten Durchgang ein und verpasste damit den Doppel-Erfolg.
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