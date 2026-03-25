Alpiner Ski-Weltcup
Ski Alpin - Weltcup-Finale heute live: Emma Aicher braucht kleines Wunder, um noch die große Kristallkugel zu gewinnen?
Aktualisiert:von Dominik Hager
Wintersport: Ski alpin - Weltcup-Finale im Livestream
Die kleine Kristallkugel hat Emma Aicher am Samstag gegen Konkurrentin Laura Pirovano verloren, und auch beim Super-G verpasste sie das Podium. Der ganz große Coup ist zwar noch möglich, aber der Weg ist mittlerweile weit.
Die Wintersport-Saison 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen, doch im Ski Alpin kommt es zu einem Finale furioso.
Deutschlands Ski-Hoffnung Emma Aicher fuhr die Abfahrt souverän, musste sich jedoch geschlagen geben. Laura Pirovano aus Italien fuhr zum dritten Abfahrtssieg in Folge und sicherte sich die kleine Kristallkugel.
Beim Super-G verpasste sie zwar einen Podiumsplatz, konnte aber trotzdem auf 45 Punkte Abstand zur Ranglistenersten Mikaela Shiffrin verkürzen.
Die Entscheidung über den Weltcup fällt nun im Rahmen des letzten Rennens des Weltcup-Finales in Lillehammer vom 21. bis zum 25. März.
ran.joyn blickt auf die möglichen Szenarien und Chancen der erst 22 Jahre alten deutschen Ski-Hoffnung.
Ski Alpin: So läuft das Weltcup-Finale heute in Lillehammer ab
Traditionell werden beim alpinen Weltcup-Finale nochmal alle vier Disziplinen bestritten. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen wurde zunächst die Abfahrt (21. März), das Rennen im Super G (22. März) und der Slalom (24. März) bestritten, bevor es abschließend im Riesenslalom (25. März) weitergeht.
Die Besonderheit beim Weltcup-Finale ist die Tatsache, dass nur die Top 25 in den einzelnen Disziplin-Wertungen sowie die amtierenden Junioren-Weltmeister antreten dürfen.
Hinzu kommt, dass alle Athletinnen und Athleten mit mehr als 500 Punkten im Gesamtweltcup starten dürfen.
Doch Achtung! Weltcup-Punkte gibt es nicht wie üblich für die Top 30, sondern nur für die Top 15. All das kann im Kampf um die Kugeln entscheidend sein.
1. Platz: 100 Punkte
2. Platz: 80 Punkte
3. Platz: 60 Punkte
4. Platz: 50 Punkte
5. Platz: 45 Punkte
6. Platz: 40 Punkte
7. Platz: 36 Punkte
8. Platz: 32 Punkte
9. Platz: 29 Punkte
10. Platz: 26 Punkte
11. Platz: 24 Punkte
12. Platz: 22 Punkte
13. Platz: 20 Punkte
14. Platz: 18 Punkte
15. Platz: 16 Punkte
Ski Alpin heute live: Die Ausgangslage im Gesamtweltcup
Mikaela Shiffrin: 1386 Punkte
Emma Aicher: 1301 Punkte
Camile Rast: 1009 Punkte
Es kommt also zum Duell zwischen Shiffrin und Aicher. Allerdings braucht die Deutsche ein kleines Ski-Alpin-Wunder. Shiffrin dürfte nicht in die Punkte fahren, während Aicher den Riesenslalom gewinnen müsste.
Emma Aicher: Wer ist der neue deutsche Ski-Star?
Emma Aicher wurde im schwedischen Sundsvall geboren und ist die Tochter einer Schwedin und eines Deutschen. Das Ski-Talent wuchs in Schweden auf und lebte dann mehrere Jahre in Engelberg.
Ab 2020 besuchte sich das Skigymnasium in Berchtesgaden wechselte vom schwedischen ins deutsche Nationalteam. Aicher gewann 2022 vier Silbermedaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften und Olympia-Silber mit der Mannschaft.
Zuletzt folgten bei den Olympischen Winterspielen zwei Silbermedaillen in der Abfahrt und in der Team-Kombination. Fünfmal stand sie bereits bei Weltcup-Rennen ganz oben auf dem Treppchen.
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