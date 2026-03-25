Gleich live Live in 19 Minuten • Wintersport Wintersport: Ski alpin - Weltcup-Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 230 Min Link kopieren Teilen

Die kleine Kristallkugel hat Emma Aicher am Samstag gegen Konkurrentin Laura Pirovano verloren, und auch beim Super-G verpasste sie das Podium. Der ganz große Coup ist zwar noch möglich, aber der Weg ist mittlerweile weit.

Die Wintersport-Saison 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen, doch im Ski Alpin kommt es zu einem Finale furioso. Deutschlands Ski-Hoffnung Emma Aicher fuhr die Abfahrt souverän, musste sich jedoch geschlagen geben. Laura Pirovano aus Italien fuhr zum dritten Abfahrtssieg in Folge und sicherte sich die kleine Kristallkugel. Beim Super-G verpasste sie zwar einen Podiumsplatz, konnte aber trotzdem auf 45 Punkte Abstand zur Ranglistenersten Mikaela Shiffrin verkürzen. Hier kostenlos streamen: Slalom der Damen am 25. März ab 09:15 Uhr auf Joyn Die Entscheidung über den Weltcup fällt nun im Rahmen des letzten Rennens des Weltcup-Finales in Lillehammer vom 21. bis zum 25. März. ran.joyn blickt auf die möglichen Szenarien und Chancen der erst 22 Jahre alten deutschen Ski-Hoffnung.

Ski Alpin: So läuft das Weltcup-Finale heute in Lillehammer ab Traditionell werden beim alpinen Weltcup-Finale nochmal alle vier Disziplinen bestritten. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen wurde zunächst die Abfahrt (21. März), das Rennen im Super G (22. März) und der Slalom (24. März) bestritten, bevor es abschließend im Riesenslalom (25. März) weitergeht. Die Besonderheit beim Weltcup-Finale ist die Tatsache, dass nur die Top 25 in den einzelnen Disziplin-Wertungen sowie die amtierenden Junioren-Weltmeister antreten dürfen. Hinzu kommt, dass alle Athletinnen und Athleten mit mehr als 500 Punkten im Gesamtweltcup starten dürfen. Doch Achtung! Weltcup-Punkte gibt es nicht wie üblich für die Top 30, sondern nur für die Top 15. All das kann im Kampf um die Kugeln entscheidend sein. 1. Platz: 100 Punkte

2. Platz: 80 Punkte

3. Platz: 60 Punkte

4. Platz: 50 Punkte

5. Platz: 45 Punkte

6. Platz: 40 Punkte

7. Platz: 36 Punkte

8. Platz: 32 Punkte

9. Platz: 29 Punkte

10. Platz: 26 Punkte

11. Platz: 24 Punkte

12. Platz: 22 Punkte

13. Platz: 20 Punkte

14. Platz: 18 Punkte

15. Platz: 16 Punkte Ski Alpin live: Das Weltcup-Finale in Lillehammer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

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Ski Alpin heute live: Die Ausgangslage im Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin: 1386 Punkte Emma Aicher: 1301 Punkte Camile Rast: 1009 Punkte Es kommt also zum Duell zwischen Shiffrin und Aicher. Allerdings braucht die Deutsche ein kleines Ski-Alpin-Wunder. Shiffrin dürfte nicht in die Punkte fahren, während Aicher den Riesenslalom gewinnen müsste. Alle News, Ergebnisse und Informationen zum Ski Alpin