ran Olympia Olympia: Mit Jake Paul auf der Piste! Jutta Leerdam beim Apres-Ski Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Emma Aicher wahrt Außenseiterchancen auf den Sieg im Gesamtweltcup. Beim Weltcup-Finale in Kvitfjell fuhr die Deutsche im Super-G auf Rang vier.

Skirennläuferin Emma Aicher (22) hat ihren Rückstand im Gesamtweltcup noch einmal ein wenig verkürzen können. Nach dem letzten Super-G des Winters beim Weltcup-Finale im norwegischen Kvitfjell liegt die zweifache Olympia-Zweite von Cortina d'Ampezzo 45 Punkte hinter Mikaela Shiffrin (USA). Aicher belegte im drittletzten Rennen der Saison Rang vier hinter Sofia Goggia aus Italien, der Schweizerin Corinne Suter und ihrer erneut starken Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann, die am Vortag bereits in der Abfahrt Dritte geworden war. Die beiden Deutschen trennte nur eine Hundertstel - ein Unterschied von zehn Punkten im Weltcup. Shiffrin erhielt als 21. keine Punkte.

Weltcup-Finale, Ski Alpin: Technik-Disziplinen liegen Shiffrin besser Im norwegischen Hafjell stehen am Dienstag und Mittwoch noch der letzte Riesenslalom und der letzte Slalom der Saison auf dem Programm - in beiden Disziplinen ist Shiffrin deutlich stärker einzuschätzen als ihre deutsche Verfolgerin. Die 30 Jahre alte Amerikanerin könnte sich die große Kristallkugel schon am Dienstag sichern. Für Weidle-Winkelmann (+0,60 Sekunden) war es die erste Podestplatzierung in einem Super-G und ihre vierte insgesamt im besten Winter ihrer Karriere. Aichers Saison ist bereits ein großer Erfolg. In der Super-G-Gesamtwertung belegte sie am Ende Platz drei hinter Goggia und Alice Robinson aus Neuseeland. Die Abfahrtssaison hatte sie am Vortag als Zweite hinter Laura Pirovano aus Italien beendet.

- Anzeige -