Emma Aicher verpasst Abfahrtskugel und kassiert Dämpfer im Gesamtweltcup

Der Auftakt in das Saisonfinale der alpinen Skifahrer ist Emma Aicher nicht wie erhofft gelungen. Damit muss sie den ersten von zwei möglichen Titeln abhaken.

Emma Aicher hat ihre erste Weltcup-Kugel verpasst, der Weg zur zweiten ist sehr weit geworden. Beim Finale der alpinen Skirennläufer belegte die 22-Jährige in der letzten Abfahrt der Saison den fünften Rang und verpasste damit den Sieg in der Gesamtwertung der alpinen Königsdisziplin deutlich um 83 Punkte.

Laura Pirovano aus Italien fuhr in Kvitfjell zum dritten Abfahrtssieg nacheinander und sicherte sich die kleine Kugel damit souverän vor Aicher.

Die 28 Jahre alte Pirovano, die bis vor zwei Wochen noch nicht mal auf dem Podest bei einem Weltcup-Rennen gestanden hatte, gewann mit 0,15 Sekunden Vorsprung vor Weltmeisterin und Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA). Dritte wurde Kira Weidle-Winkelmann (+0,25 Sekunden), die am Ende ihrer besten Saison zum dritten Mal aufs Treppchen fuhr - im Abfahrtsweltcup aber hinter Johnson auf Rang vier zurückfiel.

Im Kampf um den Gesamtweltcup hat Aicher den Rückstand auf Mikaela Shiffrin (USA) von 140 auf 95 Punkte verkürzt - die Chancen auf die große Kristallkugel aber sind bei jetzt noch drei ausstehenden Rennen gesunken. Aicher müsste schon den Super-G am Sonntag gewinnen, um zunächst an Shiffrin vorbeizuziehen. Allerdings hat auch die US-Amerikanerin, im Riesenslalom und Slalom grundsätzlich besser als die Deutsche, ebenfalls einen Start im Super-G im Auge.