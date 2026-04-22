Ski Alpin
Nach Horror-Sturz bei Olympia: Lindsey Vonn vor sechster OP - und ab auf die Piste
Veröffentlicht:von SID
ran Olympia
Olympia-Sturz: Lindsey Vonn zeigt erstmals ihre Narben
Videoclip • 01:01 Min
Rund zwei Monate nach ihrem schlimmen Sturz bei Olympia schmiedet Skifahrerin Lindsey Vonn bereits wieder große Pläne.
Erst mal Urlaub, danach eine sechste, hoffentlich letzte Operation - und ab auf die Piste! So in etwa stellt sich Speed Queen Lindsey Vonn die nächsten Monate vor. Wird sie sich nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia wirklich wieder mit 85 Meilen pro Stunde eine Skipiste hinunter stürzen? Ganz sicher, sagte Vonn der US-Zeitschrift "People".
"Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun", sagte sie lachend und gab zu, dass sie ein "Geschwindigkeits-Junkie" sei. "Vielleicht", scherzte die 41-Jährige, "finde ich ja auch irgendwo ein schnelles Auto und eine passende Rennstrecke".
Vonn blickt auf "zwei harte Monate" nach ihrem schweren Unfall bei den Winterspielen von Cortina d'Ampezzo zurück, "aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit einige schöne Meilensteine erreicht zu haben und komme der Rückkehr in den Alltag und der Rückgewinnung meines Lebens immer näher". Ihr Ziel sei klar: "Ich plane eine vollständige Genesung."
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Vonn benötigt weitere OP im Herbst
Dazu sei im Herbst eine - wie Vonn hofft hofft letzte - OP nötig. In den nächsten Wochen werde sie zunächst "wieder viel normaler leben, Ausflüge machen und Dinge unternehmen" können. Dazu gehöre ein ausgiebiger Urlaub, die Flüge seien bereits gebucht, verriet Vonn. Sie müsse mal "von allem, was passiert ist, abschalten".
Die US-Amerikanerin will "tauchen gehen. Und meine Freundin möchte mir Kitesurfen beibringen. Ich bin abenteuerlustig! Skifahren ist ja nicht das Einzige, was ich mache." Was sie auf keinen Fall tun werde? Fallschirmspringen. "Ich bin schon Bungee gesprungen - Fallschirmspringen hebe ich mir für den absoluten Notfall auf."
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