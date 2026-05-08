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Die Vierschanzentournee feiert im kommenden Winter ein Jubiläum. Dann findet der Wettbewerb erstmals auch im Weltcup der Frauen statt.

Die Vierschanzentournee ist längst das Highlight jeder Skisprung-Saison - zumindest, solange keine Olympischen Spiele anstehen. Binnen gut einer Woche werden über den Jahreswechsel vier Wettbewerbe mit jeweils einem Qualifikations- und einem Wettbewerbstag durchgezogen. In der Regel steht in dieser Zeit nur ein freier Tag an.

Wer am Ende die Adlertrophäe mit nach Hause nehmen darf, kann die Saison für sich schon Anfang Januar als Erfolg verbuchen. Seit 1953 ist das Event fester Bestandteil im Kalender. Bislang aber nur bei den Männern. Doch das wird sich mit der kommenden Saison ändern.

Wie der Ski-Weltverband FIS bekanntgab, hat sein Skisprung-Komitee auf dem Meeting im slowenischen Portoroz am 6. Mai die erste Vierschanzentournee der Frauen für den Winter 2026/2027 bestätigt.

Demnach werden die Frauen zum 75. Bestehen des Events jeweils einen Tag vor den Männern in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen vom Bakken gehen.

In den vergangenen drei Jahren fand bereits jeweils eine Two-Nights-Tour statt, die von der slowenischen Überfliegerin Nika Prevc gewonnen wurde. Diese umfasste Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Einem Wettbewerb in Innsbruck stand der FIS zufolge die bislang fehlende Infrastruktur für Sprünge bei Nacht im Weg.

Doch nun sei die berühmte Bergisel-Anlage mit Flutlichtern ausgestattet worden, weshalb die Frauen auch in Österreich unabhängig von der Tageszeit springen können. Immerhin geht die Sonne Anfang Januar schon am Nachmittag unter.