ran Olympia Olympia: Mit Jake Paul auf der Piste! Jutta Leerdam beim Apres-Ski Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Emma Aicher nimmt am Samstag Kurs auf die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Doch selbst der ganz große Coup ist noch möglich.

Die Wintersport-Saison 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen, doch im Ski Alpin kommt es zu einem Finale furioso. Deutschlands Ski-Hoffnung Emma Aicher hat noch die Chance auf die kleine Kristallkugel in der Abfahrt und selbst der Sieg im Gesamtweltcup ist noch möglich. Hier kostenlos streamen: Die Abfahrt der Frauen am 21. März ab 11:30 Uhr auf Joyn Die Entscheidung fällt im Rahmen des Weltcup-Finales in Lillehammer vom 21. bis zum 25. März. ran.joyn blickt auf die möglichen Szenarien und Chancen der erst 22 Jahre alten deutschen Ski-Hoffnung.

Ski Alpin: So läuft das Weltcup-Finale heute in Lillehammer ab Traditionell werden beim alpinen Weltcup-Finale nochmal alle vier Disziplinen bestritten. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen wird zunächst die Abfahrt (21. März) bestritten, ehe es mit den Rennen im Super G (22. März), im Riesenslalom (24. März) und abschließend im Slalom (25. März) weitergeht. Die Besonderheit beim Weltcup-Finale ist die Tatsache, dass nur die Top 25 in den einzelnen Disziplin-Wertungen sowie die amtierenden Junioren-Weltmeister antreten dürfen. Hinzu kommt, dass alle Athletinnen und Athleten mit mehr als 500 Punkten im Gesamtweltcup starten dürfen. Doch Achtung! Weltcup-Punkte gibt es nicht wie üblich für die Top 30, sondern nur für die Top 15. All das kann im Kampf um die Kugeln entscheidend sein. 1. Platz: 100 Punkte

2. Platz: 80 Punkte

3. Platz: 60 Punkte

4. Platz: 50 Punkte

5. Platz: 45 Punkte

6. Platz: 40 Punkte

7. Platz: 36 Punkte

8. Platz: 32 Punkte

9. Platz: 29 Punkte

10. Platz: 26 Punkte

11. Platz: 24 Punkte

12. Platz: 22 Punkte

13. Platz: 20 Punkte

14. Platz: 18 Punkte

15. Platz: 16 Punkte Ski Alpin live: Das Weltcup-Finale in Lillehammer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

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Ski Alpin: So gewinnt Emma Aicher heute die Abfahrts-Kugel Der aktuelle Weltcup-Stand in der Abfahrt sieht wie folgt aus: Laura Pirovano (436 Punkte) Emma Aicher (408 Punkte) Lindsey Vonn (400 Punkte) Kira Weidle-Winkelmann (351 Punkte) Cornelia Hütter (344 Punkte) Rechnerisch haben noch fünf Athletinnen die Chance auf die Abfahrts-Kugel. Die verletzte Lindsey Vonn wird jedoch nicht mehr eingreifen können und auch Kira Weidle-Winkelmann und Cornelia Hütter haben nur minimale Chancen. Beide müssten gewinnen und darauf hoffen, dass sich Pirovano außerhalb der Top 15 und Aicher außerhalb der Top 5 platziert. Hier kostenlos streamen: Die Abfahrt der Frauen am 21. März ab 11:30 Uhr auf Joyn Es wird wohl auf ein Duell zwischen Aicher und Pirovano hinauslaufen. Sollte Aicher gewinnen, müsste die Italienerin auf dem zweiten Platz landen, um die Kugel zu gewinnen. Bei einem zweiten Rang von Aicher müsste Pirovano mindestens Dritte werden. Sollte die DSV-Athletin auf Platz drei einlaufen, wäre für ihre Rivalin eine Top-8-Platz Voraussetzung. Verpasst Aicher das Podium als Vierte, würde der Italienerin schon ein zwölfter Rang reichen. Die Deutsche muss zudem mindestens auf Platz neun landen, um die Kugel gewinnen zu können, sollte Pirovano keine Zähler holen. Dann könnten aber wiederum Weidle-Winkelmann und Hütter wieder in der Verlosung sein.

Ski Alpin: Die Ausgangslage im Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin: 1286 Punkte Emma Aicher: 1146 Punkte Camile Rast: 989 Punkte Rein rechnerisch haben noch drei Athletinnen eine Chance, jedoch kann man Rast ausklammern, weil diese nur in den technischen Disziplinen zur Weltspitze gehört und zu viel Rückstand hat. Es kommt also folgerichtig zum Duell zwischen Shiffrin und Aicher. Der Vorsprung von 140 Punkten ist nicht unerheblich, jedoch werden in den abschließenden Rennen noch 400 Zähler vergeben. Alle News, Ergebnisse und Informationen zum Ski Alpin

Ski Alpin: Mikaela Shiffrin vs. Emma Aicher - wer hat die besseren Karten? Für Emma Aicher spricht, dass sie in allen Disziplinen um die Podiumsplätze mitfahren kann. Dies gilt insbesondere für die Speed-Wettbewerbe und den Slalom. Lediglich im Riesenslalom zählt Aicher noch nicht ganz zur Weltspitze. Klar ist, dass die 22-Jährige in den Speed-Rennen vorlegen kann und auch muss. Ansonsten ist der Rückstand auf Shiffrin kaum noch aufzuholen. Shiffrin war zwar früher auch in den Speed-Disziplinen in der Weltspitze vertreten, hat in dieser Saison aber alle ihre Punkte im Slalom und Riesenslalom geholt. Alles zum Wintersport auf ran.joyn Teilnahmeberechtigt wäre Shiffrin zwar aufgrund der 500-Punkte-Regelung in allen Disziplinen, jedoch wird sie wohl neben den technischen Disziplinen nur den Super G fahren. Bei den Olympischen Winterspielen erreichte sie hier aber nur Platz 23, was nicht für Punkte reichen würde. Für die US-Amerikanerin sprechen natürlich ihre klare Dominanz im Slalom, ihre Vorteile im Vergleich zu Aicher im Riesenslalom und ihre Erfahrung. Berücksichtigt man die 140 Punkte Rückstand, muss Aicher wohl auf einen Slalom-Patzer ihrer Konkurrentin hoffen. Die Chancen darauf sind nicht all zu groß.

Emma Aicher: Wer ist der neue deutsche Ski-Star? Emma Aicher wurde im schwedischen Sundsvall geboren und ist die Tochter einer Schwedin und eines Deutschen. Das Ski-Talent wuchs in Schweden auf und lebte dann mehrere Jahre in Engelberg. Ab 2020 besuchte sich das Skigymnasium in Berchtesgaden wechselte vom schwedischen ins deutsche Nationalteam. Aicher gewann 2022 vier Silbermedaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften und Olympia-Silber mit der Mannschaft. Zuletzt folgten bei den Olympischen Winterspielen zwei Silbermedaillen in der Abfahrt und in der Team-Kombination. Fünfmal stand sie bereits bei Weltcup-Rennen ganz oben auf dem Treppchen.

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