FIS Ski World Cup 2024-2025 - Men s World Cup Super G Livigno (ITA) 27 12 25 JOCHER Simon (GER) PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xLucianoxMariaxBisi IPAxSportx xipa-agency.netx xx IPA_69502147 IPA_Agency_IPA69502147 Bild: IPA Sport

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran.joyn gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Ski alpin: So seht ihr den Weltcup heute live im Stream und TV Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft! Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup. Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

- Anzeige -

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.

Weltcup-Finale: Wann fährt Emma Aicher heute? Emma Aicher kämpft noch um den Sieg im Gesamtweltcup. Die Deutsche geht heute am Samstag in der Abfahrt in Lillehammer an den Start. Die Damen-Abfahrt startet um 12:30 Uhr - Aicher hat die Startnummer 11. Das Rennen der Männer beginnt um 10:45 Uhr

Alpiner Ski-Weltcup heute live im Joyn-Stream: Welche Rennen werden übertragen? Event: Weltcup-Finale der Männer und Frauen

Datum: 21. bis 25. März

Wettbewerbe: Abfahrt der Männer und Frauen (21. März), Super G der Männer und der Frauen (22. März), Riesenslalom der Männer und Frauen (24. März), Slalom der Männer und Frauen (25. März)

Ort: Lillehammer (Norwegen)

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26: Welche Termine stehen an? Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Weltcup-Finale heute live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Das Weltcup-Finale in Lillehammer wird auf Joyn im Livestream übertragen.

Alpine Ski-Saison heute live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

- Anzeige -

- Anzeige -