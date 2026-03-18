Die österreichische Biathletin Lisa Hauser beendet nach der Saison ihre Karriere. Ihr größter Erfolg war der WM-Titel im Massenstart 2021.

Lisa Hauser, erste Biathlon-Weltmeisterin aus Österreich, beendet nach dem Saisonfinale am Wochenende im norwegischen Oslo ihre Karriere. Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwoch bekannt. Die 32-Jährige ist mit vier WM-Medaillen und sechs Weltcupsiegen die erfolgreichste Biathletin ihres Heimatlandes.

Der Biathlonsport habe in den vergangenen Jahren "einfach sehr viel Energie gekostet, mit dem Stress und dem Druck umzugehen und in den Rennen dann auch abliefern zu können", sagte Hauser. Sie habe "in letzter Zeit" gemerkt, "dass sich die Prioritäten in meinem Leben einfach ein bisschen verschoben haben. Der Sport ist nicht mehr das Wichtigste für mich und der Zeitpunkt ist gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Hauser gab im Dezember 2012 ihr Weltcup-Debüt, in der Saison 2020/21 feierte sie in Antholz/Italien im Einzel ihren ersten Sieg. Wenig später gewann die Tirolerin bei der WM in Pokljuka/Slowenien Gold im Massenstart. Im selben Jahr holte die viermalige Olympia-Teilnehmerin die kleine Kristallkugel in der Weltcup-Einzel-Wertung.