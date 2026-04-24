AFLE: Austragungsort für Football-Finale steht fest

NFL NFL Draft 2026: Sean McVay sauer über Simpson-Pick? Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die AFLE geht 2026 in ihre Premierensaison. Wie die Liga nun bekannt gab, soll das Finale in einer altbekannten Arena stattfinden.

Die neu gegründete American Football League Europe - kurz AFLE - wird 2026 ihre erste Saison durchführen. Nun steht auch fest, wo das Finale ausgetragen wird: Die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg wird Schauplaztz des ersten Endspiels von "The League", das den Namen "Gold Bowl" tragen soll.

AFLE Gold Bowl: Rhein-Fire-Heimat bietet "perfekte Bedingungen" Damit zieht die Liga für das Finale, das am 6. September angesetzt ist, in die Heimat von Rhein Fire. Ein Deja-Vu für die Rheinländer, bereits 2023 fand das Finale der ELF in diesem Stadion statt, mit dem Gastgeber als Sieger. "Die Arena bietet perfekte infrastrukturelle Bedingungen. Wir können eine Power Party ausrichten und ein Football-Festival feiern, um damit nicht nur ein Spiel zu bieten, sondern eine vollumfängliche Football-Erfahrung", sagt CEO Moritz Heisler. Tickets für das Spiel in der Heimat des Drittliga-Teams MSV Duisburg gibt es ab sofort. Die AFLE startet im mai in ihre Jungfernsaison.

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