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NFL Draft 2026: Quarterback Ty Simpson vom Pick der Los Angeles Rams selbst völlig überrascht - "Kontakt war kurz"
Aktualisiert:von Raman Rooprail
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NFL Draft 2026: Strittigster Pick! Hier kommt Ty Simpson
Videoclip • 01:14 Min
Niemand hatte wohl damit gerechnet, dass die Los Angeles Rams beim NFL Draft 2026 bereits an Position 13 Rams Quarterback Ty Simpson auswählen würden. Nicht einmal der Passgeber selbst, denn es gab vorher kaum Kontakt zwischen Team und Spieler.
Lange wurde spekuliert, ob Ty Simpson beim NFL Draft 2026 in der ersten Runde gedraftet wird. Selbst wenn, erwarteten viele Draft-Experten, dass er wahrscheinlich bis zum Ende der ersten Runde hätte warten müssen.
Doch der Quarterback konnte viel schneller durchatmen: Die Los Angeles Rams schlugen bereits an 13. Position zu und sorgen damit für ihre Zukunft vor.
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Ty Simpson über McVay und Stafford: "Zwei der besten Offensiv-Minds"
Damit erwischt Simpson einen absoluten Traum-Landing-Spot. Bei den Rams kann er nicht nur vom amtierenden MVP Matthew Stafford lernen, mit Sean McVay bekommt er außerdem einen der erfolgreichsten Head Coaches der NFL an die Seite gestellt.
Dementsprechend glücklich reagierte Simpson nach der Verkündung des Picks: "McVay und Stafford sind zwei der besten Offensiv-Minds. Ich freue mich unglaublich, gerade in der Offense von Sean McVay zu spielen wird unglaublich. Aber auch von Matthew Stafford, einer der größten Spieler aller Zeiten, zu lernen, ist für mich ein Glücksfall."
Vor dem Draft kaum Kontakt zu den Rams
Simpson hatte mit diesem Pick selbst kaum gerechnet. Abgesehen davon, dass zum Pro Day in Alabama unter anderem auch Scouts der L.A. Rams vor Ort waren, wusste er nichts von dem Interesse des Teams.
"Es war wirklich kurz", sagte Simpson bei der Pressekonferenz über seine erste Begegnung mit den Rams. "Ich traf mich mit einigen Scouts in Alabama und das ist es auch schon gewesen. Sie sprachen mit meinem Agenten, aber es war wirklich nicht viel."
Mit Les Snead, dem General Manager der Rams, gab es vor dem Draft überhaupt keinen Kontakt. "Das war heute Abend das erste Mal, dass ich mit Les gesprochen habe. Das war mein erster Kontakt." Auch von Head Coach Sean McVay hatte er nichts gehört.
Das ändert aber nichts daran, dass er sich über den überraschenden Pick freut: "Ich könnte wirklich in keiner besseren Position sein." Wann Simpson seine ersten Einsätze als NFL-Starter sehen wird, ist aktuell aber noch unklar. Auch wenn Stafford bereits 38 Jahre alt ist, steht ein Karriereende aktuell nicht im Raum.
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