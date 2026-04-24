NFL NFL Draft: Der Ketchup-Deal für Pick 57. Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Die erste Runde des NFL-Drafts ist vorbei. Mit Fernando Mendoza und Ty Simpson wurden die zwei vielversprechendsten Quarterbacks bereits ausgewählt. Aber wer sind die besten Talente, die für die kommenden Runden noch verfügbar sind?

Garrett Nussmeier (LSU) Im September galt Nussmeier noch als potenzieller Kandidat für den Nummer-1-Pick, mittlerweile ist der 24-Jährige längst nicht mehr Teil solcher Diskussionen. In manchen Mock-Drafts taucht er nicht einmal mehr innerhalb der ersten drei Runden auf. Schuld daran sind unter anderem die schwache Saison der LSU Tigers (7-6), Verletzungen sowie Bedenken hinsichtlich seiner Statur. Viele Franchises schätzen Nussmeier mit 90 kg Körpergewicht schlichtweg als zu schwach ein. Vor allem seine starke Vorjahres-Saison weckt dennoch das Interesse einiger Teams. 2024 warf er für 4052 Yards Raumgewinn und erzielte 29 Touchdowns. 2025 waren es hingegen nur noch 1927 Yards sowie 12 Touchdowns gegenüber fünf Interceptions. Ob Nussmeier das Zeug hat, in der NFL zu starten, wird sich zeigen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Cade Klubnik (Clemson) Ähnlich wie Nussmeier galt auch Klubnik am Ende der Saison 2024 als eines der vielversprechenderen Quarterback-Talente. Damals warf er für 3639 Yards Raumgewinn und 36 Touchdowns gegenüber lediglich sechs Interceptions. Die Zahl der Interceptions blieb gleich, im Folgejahr waren es aber nur noch halb so viele Touchdowns (16). Die schwache 7-6-Bilanz der Clemson Tigers war die Folge. "Schwer in Worte zu fassen": Mehrfacher Pro Bowler verlässt die Cleveland Browns

Nach 11 Jahren: Präsident der Detroit Lions tritt zurück Auch Klubnik ist mit 93 kg physisch ein vergleichsweise schwacher Quarterback, der dafür mit seiner Mobilität überzeugen und oft aus gegnerischen Angriffen ausbrechen kann. Zudem ist er ein talentierter Passgeber, der seine Pässe präzise zwischen verschiedenen Deckungszonen platzieren kann, sowohl in der Pocket als auch außerhalb der Pocket. Seine Leistung beim Combine wird entscheidend für seinen letztendlichen Rang in den Draft-Prognosen sein. Aktuell wird er als Fünftrundenpick gehandelt, da er sich durchaus zu einem soliden Backup oder einem potenziellen Starter entwickeln könnte.

Diego Pavia (Vanderbilt) Lange Zeit sah es mehr als rosig aus für Diego Pavia. Und das, obwohl der 24-Jährige nicht die besten Startvoraussetzungen für den College-Football hatte. Er war ein Zwei-Sterne-Quarterback aus Albuquerque und erhielt keine Stipendienangebote von NCAA Division I-Universitäten sowie lediglich zwei Division II-Universitäten. 2024 wechselte er von der New Mexico State University zur Vanderbilt University, wo er in 13 Spielen als Starter agierte und als SEC-Neuling des Jahres geehrt wurde. 2025 warf er für 3539 Yards Raumgewinn und 29 Touchdowns bei acht Interceptions. Diese starken Leistungen bescherten ihm den zweiten Platz in der Heisman-Trophy hinter Fernando Mendoza. Doch statt seine Platzierung als Anerkennung für seine Leistungen zu sehen, sorgte er im Nachgang für eine große Kontroverse. Kurz nach der Verleihung postete er auf seinem Instagram-Account eine Story, in der er schrieb: "F* all the voters." Gerade beim Sprung vom College in die NFL analysieren die Scouts jedes kleine Detail über ihre potenziellen Neuverpflichtungen. Aussagen wie diese so kurz vor dem Draft schrecken dementsprechend viele Franchises ab. Es ist daher nicht undenkbar, dass der Draft für Pavia ein ähnlicher Albtraum wird wie für Shedeur Sanders im Vorjahr.

- Anzeige -

- Anzeige -

Jalon Daniels (Kansas) Sechs Jahre lang spielte Jalon Daniels für die Kansas Jayhawks. Möglich gemacht wurde das durch eine Kombination aus der Ausnahmeregelung für die Spielberechtigung während der COVID-19-Pandemie und mehreren verletzungsbedingt verkürzten Saisons. Insgesamt warf der 23-Jährige in dieser Zeit für 9282 Yards Raumgewinn und 67 Touchdowns gegenüber 31 Interceptions. Auf dem Boden kamen 1451 Yards und 23 Touchdowns hinzu. Hier kostenlos streamen: NFL Network live auf ran.de Daniels ist ein sehr athletischer Quarterback, der ebenfalls über eine herausragende Beinarbeit verfügt. Im Gegensatz zu den meisten Quarterbacks seines Jahrgangs hat er aber zusätzlich einen sehr schnellen Wurf. Er hat ein gutes Gespür für kurze Pässe und bringt den Ball oft genau an die richtige Stelle. Schwächen hat er dafür bei mittleren und weiten Würfen. Seine Verletzungshistorie dürfte so manche Franchise beunruhigen, daher werden seine medizinischen Untersuchungen, Interviews und sein Abschneiden beim Combine von entscheidender Bedeutung für seine letztendliche Draftposition sein.

Joe Fagnano (UConn) Joe Fagnano legt sogar noch einmal einen auf Daniels sechs Saisons drauf. Der 25-Jährige spielte dieses Jahr seine siebte Saison am College. Aber das hat sich ausgezahlt: Fagnano warf diese Spielzeit für 3448 Yards und 28 Touchdowns sowie lediglich eine einzige Interception. Er bringt prinzipiell alle Voraussetzungen mit, um ein NFL-Quarterback zu werden. Er hat eine enorme Wurfkraft, eine herausragende Präzision und ist sehr stark darin, in enge Fenster zu werfen. Zudem hat er schon des Öfteren seine Beweglichkeit unter Beweis gestellt. Fagnanos größte Schwäche hat nichts mit seinen Fähigkeiten zu tun. Es ist lediglich sein Alter, das dazu führt, dass er für viele Franchises eher uninteressant bleibt. Das Beispiel Tyler Shough aus dem letzten Jahr zeigt aber, dass auch ältere Quarterbacks hoch gedrafted (Platz 40) und in der NFL zu Startern werden können.

Joey Aguilar (Tennessee) Derzeit herrscht reines Chaos rund um Joey Aguilar. Der 24-Jährige steht aktuell vor Gericht, da er eine Spielberechtigung für eine weitere Saison am College einfordern will. Kurz zuvor hatte er sich bereits aus einer anderen Sammelklage zurückgezogen, da ihm dort zu langsam entschieden wurde. Dennoch plant Aguilar, am NFL Combine teilzunehmen, für den Fall, dass das Urteil des Gerichts nicht zu seinen Gunsten ausfällt. Allerdings wird er nicht die vollen fünf Tage absolvieren, sondern lediglich für zwei Tage anwesend sein. NFL Draft 2026 - Überraschung der Kansas City Chiefs? "Er war die ganze Zeit unser Mann" Außerhalb des Gerichtssaals ist Aguilar vor allem für seine Armstärke und weiten, teils aggressiven Bälle bekannt. Er ist ein Quarterback, der viel riskiert und sich stets auf einem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn bewegt. In jeder seiner Saisons auf dem College warf er dementsprechend mindestens zehn Interceptions, aber auch mindestens 23 Touchdowns. In Mock Drafts taucht er eher am Ende der Rangliste auf - teils auch gar nicht.

- Anzeige -

- Anzeige -

Luke Altmyer (Illinois) Luke Altmyer ist mit 93 kg Körpergewicht ähnlich wie auch andere Quarterbacks in dieser Liste nicht der Kräftigste, wodurch es bei vielen Franchises Bedenken hinsichtlich seiner Ausdauer gibt - besonders deshalb, weil der 23-Jährige für eine oftmals mangelnde Pocket-Awareness bekannt ist und dadurch viele unnötige Sacks einstecken muss. Dennoch gibt es viel Positives an seinem Spiel: Altmyer brilliert bei mittleren und weiten Würfen, besonders gegen Man-Press-Coverages. Er hat einen hohen Spiel-IQ und passt seine Spielzüge mehrmals vor und im Verlauf der jeweiligen Matchups an. 2025 warf er für 3007 Yards Raumgewinn und 22 Touchdowns bei lediglich fünf Interceptions. Altmyer wird derzeit als Sechstrundenpick gehandelt und könnte eine solide Option für Teams sein, die mit der Zeit einen brauchbaren Ersatzspieler entwickeln wollen.