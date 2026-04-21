NFL NFL: Als die Deutsche Draft-Hoffnung bei uns im ran-Studio war Videoclip • 09:37 Min Link kopieren Teilen

Große Ehre für Björn Werner: Der frühere Pass Rusher aus Berlin wird in die Hall of Fame der Florida State University aufgenommen. Der ehemalige NFL-Profi ist Teil der FSU-Klasse von 2026.

Der frühere Football-Profi Björn Werner wird in die Hall of Fame der Florida State University aufgenommen. Der Berliner gehört zur Athletics-Hall-of-Fame-Klasse des Jahres 2026. Das gab Florida State am Montag bekannt. Die offizielle Aufnahmefeier ist für den 25. September angesetzt. Einen Tag später sollen die Geehrten beim Football-Spiel gegen Central Arkansas zusätzlich gewürdigt werden. NFL-Draft 2026: Was ist drin für die deutschen Kandidaten Marlin Klein, Paul Rubelt, Mark Petry und Co.? Neben Werner werden auch der ehemalige Tight End Nick O’Leary, Baseball-Spieler Sean Gilmartin, die frühere Fußballerin Kassey Kallman, Leichtathlet Maurice Mitchell, Beachvolleyballerin Jace Pardon, Wasserspringerin Katrina Young und Ex-Athletic-Director Dave Hart in die Hall of Fame aufgenommen. Florida State bezeichnet die Gruppe als Jahrgang mit National Champions, All-Americans und Olympia-Teilnehmern.

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Florida State nennt Werner "einen der besten Pass Rusher" Für Werner ist es die Würdigung einer außergewöhnlichen College-Laufbahn. Florida State beschreibt ihn als Spieler, der sich zu einem der besten Pass Rusher in der Geschichte des Programms entwickelte. Nach seiner Junior-Saison 2012 wurde Werner einstimmig zum All-American gewählt. Im selben Jahr wurde er auch zum Defensive Player of the Year der ACC ernannt und in das First Team All-Conference berufen. Bereits in seiner Sophomore-Saison hatte er eine ehrenvolle Erwähnung im All-ACC-Team erhalten. In seinen drei Jahren bei Florida State kam Werner auf 99 Tackles, 35 Tackles for Loss und 23,5 Sacks.

Björn Werner: Florida-Zeit ebnete NFL-Weg bei den Colts Dazu stehen in seiner College-Bilanz drei erzwungene Fumbles, drei gesicherte Fumbles, eine Interception, 13 Quarterback-Hurries und 17 abgewehrte Pässe. Genau diese Mischung aus Druck auf den Quarterback, Explosivität und Konstanz machte ihn zu einem der auffälligsten Defensivspieler seiner Zeit bei den Seminoles. Nach seiner Zeit am College schaffte Werner den Sprung in die NFL. Im Draft 2013 wurde er in der ersten Runde an Position 24 von den Indianapolis Colts ausgewählt. Nach seiner starken College-Karriere spielte er drei Jahre lang für die Colts. Schon damals galt er als eines der sichtbarsten deutschen Gesichter im US-Football und als Beleg dafür, dass auch ein Spieler aus Deutschland den Sprung in die Spitze des College Football und später in die NFL schaffen kann. Dass Florida State ihn nun in seine Hall of Fame aufnimmt, ist deshalb nicht nur eine persönliche Ehrung, sondern auch ein besonderer Moment für den Football-Standort Deutschland.

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