Football
College-Football: Fallschirmspringer kracht vor Spiel auf Anzeigetafel
Veröffentlicht:von SID
NFL
NFL: Bengals mit Blockbuster-Trade! Burrow und Chase feiern verrückt
Videoclip • 01:25 Min
Schrecksekunde im College-Football: Ein Fallschirmspringer ist im Vorfeld eines internen Testspiels der US-Universität Virginia Tech verunglückt und gegen die Anzeigetafel geprallt.
Der Mann wurde wenig später mit Hilfe eines Krans aus seiner misslichen Lage befreit. Der Fallschirmspringer war vor dem sogenannten "Spring Game" vor seiner geplanten Landung in Schwierigkeiten geraten. Wohl zu seinem Glück blieb sein Schirm nach dem Zusammenprall im oberen Bereich der Anzeigetafel hängen und verhinderte einen Absturz, ehe die Rettungskräfte ihn erreichten.
Laut Mark Owczarsk, Sprecher der Virginia Tech, wurde der Fallschirmspringer innerhalb von 15 Minuten gerettet. "Wir sind dankbar, berichten zu können, dass der Fallschirmspringer sicher geborgen wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet.
Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf seinem Wohlergehen", teilten Vertreter der Universität bei X mit. Man danke den Ersthelfern für "ihr schnelles, koordiniertes und professionelles Handeln."
Auch interessant: NFL: Fan-Kritik zeigt Wirkung - Los Angeles Rams stellen neues Trikot und Logo vor
Mehr Football-News
NFL
Vor NFL-Draft: New York Giants mit Trade-Hammer um Top-10-Pick
NFL
Nach Kritik der Fans: Rams stellen neues Trikot und Wappen vor
NFL
Talent spuckt große Töne: "Bin der beste Receiver"
NFL
50 Millionen Dollar pro Jahr: Neuer Rekord-Vertrag in der NFL
NFL
NFL Draft 2026 live: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und Livestream - Welche Stars und Deutsche Spieler sind dabei?
NFL
Steelers-Star mit besonderer Botschaft für Rodgers