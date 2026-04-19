College-Football: Fallschirmspringer kracht vor Spiel auf Anzeigetafel

Schrecksekunde im College-Football: Ein Fallschirmspringer ist im Vorfeld eines internen Testspiels der US-Universität Virginia Tech verunglückt und gegen die Anzeigetafel geprallt.

Der Mann wurde wenig später mit Hilfe eines Krans aus seiner misslichen Lage befreit. Der Fallschirmspringer war vor dem sogenannten "Spring Game" vor seiner geplanten Landung in Schwierigkeiten geraten. Wohl zu seinem Glück blieb sein Schirm nach dem Zusammenprall im oberen Bereich der Anzeigetafel hängen und verhinderte einen Absturz, ehe die Rettungskräfte ihn erreichten.

Laut Mark Owczarsk, Sprecher der Virginia Tech, wurde der Fallschirmspringer innerhalb von 15 Minuten gerettet. "Wir sind dankbar, berichten zu können, dass der Fallschirmspringer sicher geborgen wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet.

Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf seinem Wohlergehen", teilten Vertreter der Universität bei X mit. Man danke den Ersthelfern für "ihr schnelles, koordiniertes und professionelles Handeln."

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