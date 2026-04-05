College-Football
Donald Trump legt mit Executive Order neue Regeln für College-Sport fest - Transfers und Spielberechtigungen betroffen
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:54 Min
Der finanzielle Wettlauf der Colleges hinsichtlich ihrer Sportprogramme animiert Donald Trump zum Handeln. Der US-Präsident erlässt eine Executive Order, die auch Transfers von Athleten behandelt.
Der College-Sport in den USA wird künftig nach den Vorstellungen von Donald Trump geregelt. Wie das Weiße Haus am Karfreitag verkündete, unterschrieb der US-Präsident eine Executive Order, "um die einzigartige amerikanische Institution des College-Sports zu erhalten, indem Ordnung, Fairness und Stabilität wiederhergestellt werden".
Im Vordergrund stehen dabei neue Regeln zu Transfers, Spielberechtigungen und den Vergütungen für die Akteure. Unter anderem wird eine zeitliche Obergrenze von fünf Jahren für die Spieler festgelegt – längere College-Karrieren sollen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Daneben will Trump gegen "unzulässige Finanzvereinbarungen" und gegen "skrupelloses Verhalten von Agenten" vorgehen.
Während der fünfjährigen Teilnahme an dem College-Programm soll nur noch ein Transfer möglich sein, nach dem der Athlet sofort für das neue Team spielberechtigt ist. Ein weiterer Transfer wird erlaubt, wenn der Student einen Bachelor-Abschluss erwirbt.
Der Republikaner sei "der Ansicht, dass entschlossenes Handeln erforderlich ist, um dringende Bedrohungen für die Zukunft abzuwenden". So wird auch betont, Trump wolle "die Zukunft des College-Sports beschützen, bevor es zu spät ist".
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Trump stellt College-Regeln auf - ab 1. August aktiv
Insbesondere der Frauen- und der olympische Sport würden durch Klagen gegen die bestehenden Regeln geschwächt. Ein finanzieller Wettlauf treibe viele Sportprogramme der Colleges in den Ruin. Denn die steigenden Kosten im Zusammenhang mit American Football und Basketball würden Einschränkungen anderer Programme zur Folge haben.
Es werden auch Negativbeispiele erwähnt. Ein großes Sportprogramm habe das Geschäftsjahr 2025 mit sportbezogenen Schulden in Höhe von 535 Millionen US-Dollar abgeschlossen, ein anderes mit 437 Millionen US-Dollar. Dies stelle eine Bedrohung für die Colleges dar und beeinträchtige die Bildungs- und Studienchancen.
500.000 jährlich angebotene Programme – nicht nur mit Fokus auf den Sport –, die Stipendien im Wert von fast vier Milliarden US-Dollar bereitstellen, stünden auf dem Spiel. Daher sei weiteres Zögern keine Option. Der Kongress wird aufgefordert, "zügig" ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Die neuen Trump-Regeln greifen ab dem 1. August 2026, also vor Beginn des Herbstsemesters.