Der finanzielle Wettlauf der Colleges hinsichtlich ihrer Sportprogramme animiert Donald Trump zum Handeln. Der US-Präsident erlässt eine Executive Order, die auch Transfers von Athleten behandelt.

Der College-Sport in den USA wird künftig nach den Vorstellungen von Donald Trump geregelt. Wie das Weiße Haus am Karfreitag verkündete, unterschrieb der US-Präsident eine Executive Order, "um die einzigartige amerikanische Institution des College-Sports zu erhalten, indem Ordnung, Fairness und Stabilität wiederhergestellt werden".

Im Vordergrund stehen dabei neue Regeln zu Transfers, Spielberechtigungen und den Vergütungen für die Akteure. Unter anderem wird eine zeitliche Obergrenze von fünf Jahren für die Spieler festgelegt – längere College-Karrieren sollen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Daneben will Trump gegen "unzulässige Finanzvereinbarungen" und gegen "skrupelloses Verhalten von Agenten" vorgehen.

Während der fünfjährigen Teilnahme an dem College-Programm soll nur noch ein Transfer möglich sein, nach dem der Athlet sofort für das neue Team spielberechtigt ist. Ein weiterer Transfer wird erlaubt, wenn der Student einen Bachelor-Abschluss erwirbt.

Der Republikaner sei "der Ansicht, dass entschlossenes Handeln erforderlich ist, um dringende Bedrohungen für die Zukunft abzuwenden". So wird auch betont, Trump wolle "die Zukunft des College-Sports beschützen, bevor es zu spät ist".