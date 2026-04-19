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NFL Draft 2026: "Bin der beste Receiver in diesem Jahrgang" - Top-Talent mit Ansage an alle Teams
Aktualisiert:von Luis Woppmann
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Videoclip • 01:26 Min
Der diesjährige NFL-Draft steht vor der Tür. Kurz vor dem Beginn der Veranstaltung hat sich jetzt ein First-Round-Prospect in einem offenen Brief an alle Franchises gewandt. Der Grund: Er sieht sich als bester Receiver seines Jahrgangs. Zudem äußert er sich zu seiner Spracheinschränkung.
Vom 23. bis 25. findet in Pittsburgh der 91. NFL-Draft statt. Dann ist es für die Franchises an der Zeit, sich für die passenden College-Talente zu entscheiden und diese unter Vertrag zu nehmen.
Kurz vor dem Start hat sich Receiver-Talent Kevin "KC" Concepcion in einem offenen Brief an alle Teams gewandt.
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"Ich bin der beste Wide Receiver in diesem Draft. Punkt. Ich laufe präzise Routen. Ich fange jeden Ball, der auch nur in meine Nähe geworfen wird", so der 21-Jährige.
Und weiter: "Ich gebe bei jedem Training und jeder Übung alles. Ich komme schnell in die Kurven und wieder heraus. Und ich werde JEDEN übertrumpfen, den man mir vorsetzt."
Der Brief von Concepcion wurde auf der Plattform "The Players' Tribune" veröffentlicht. Diese wurde 2014 von dem ehemaligen Baseballspieler Derek Jeter gegründet und soll professionellen Athleten die Möglichkeit geben, persönliche Geschichten aus erster Hand zu erzählen.
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NFL Draft 2026: Wer ist der beste Receiver?
KC Concepcion sammelte in der abgelaufenen Saison 919 Receiving Yards und zehn Touchdowns für die Texas A&M University. Vor allem über die ersten 15 Meter verfügt er über eine hervorragende Beschleunigung und ist ein Anwärter auf den Titel des schnellsten Wide Receivers seiner Klasse.
NFL: Das sind die besten Wide Receiver Prospects im Jahrgang 2026 - mehrere Kandidaten für die erste Runde
Mit einer Größe von 1,78 Metern und einem Gewicht von 86 Kilogramm verkörpert der 21-Jährige aufgrund seiner Disziplin beim Laufen von Routen und seiner Tracking-Fähigkeiten den modernen Prototypen eines Slot Receivers. Deswegen wird er aktuell als Erstrundenpick gehandelt, als mögliche Franchise werden dabei am häufigsten die Buffalo Bills genannt, die den Receiver an Position 26 nehmen könnten.
Dennoch gilt Concepcion nicht als bester Passempfänger in seinem Jahrgang. In der Rangliste der Wide Receiver muss er sich hinter Carnell Tate, Makai Lemon und Jordyn Tyson anstellen, welche allesamt bessere Chancen haben, vor dem 21-Jährigen gedraftet zu werden.
Concepcion über sein Stottern: "Es ist nicht alles, was mich ausmacht"
Neben der Aussage, dass er sich für den besten Receiver seines Jahrgangs halte, schildert Concepcion in dem Beitrag hauptsächlich seinen Werdegang. Dabei geht es auch um sein Stottern.
Seine Spracheinschränkung war bereits im Vorfeld des Drafts immer wieder zum Thema geworden. Damals sagte der Receiver dazu: "Jeder hat seine eigenen Schwächen, und es kommt nur darauf an, wie man diese Schwächen annimmt - das macht einen zu dem, was man ist."
In seinem Brief schreibt er jetzt: "Liebe NFL-Manager, ihr habt wahrscheinlich inzwischen alle mitbekommen, dass ich stottere. Das wissen alle. Und hört mal, ich verstehe das. Es ist eine gute Geschichte. Ich bin nicht sauer darüber. Und ich weiß die Zuneigung zu schätzen."
Und weiter: "Aber jedes Mal, wenn ich mich zu einem Vorstellungsgespräch gesetzt habe, fangen wir damit an, und damit enden wir auch. Das Stottern. Das Stottern. Das Stottern. Mein Stottern ist ein Teil von mir, aber es ist nicht alles, was mich ausmacht. Also dachte ich mir … da ich diesmal den Stift in der Hand habe, erzähle ich euch die vollständigere Geschichte."
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"Hol mich in dein Team, und dann legen wir los" - Concepcion mit Ansage an NFL-Teams
Anschließend erzählt Concepcion von seiner schwierigen Kindheit: "Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater immer wieder im Gefängnis war. Und als ich ein Kind war, gab es viele schwierige, magere Zeiten, in denen meine Familie nicht viel hatte. Ich musste schnell erwachsen werden."
Und weiter: "Ich hatte Verantwortungen und Sorgen, die die meisten Kinder in meinem Alter nicht hatten. Im Grunde habe ich mein ganzes Leben lang mit Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Ich würde jedoch nichts davon ändern wollen. Denn all das hat meinen Charakter geformt und in mir Mitgefühl und Furchtlosigkeit geweckt. Es hat mich zu jemandem gemacht, auf den ich wirklich stolz bin. Zu jemandem, der nicht aufgibt. Niemals."
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Abschließend beendet der Receiver seinen Brief mit den Worten: "Bevor ich hier verschwinde, möchte ich noch einmal laut und deutlich sagen, dass ich der beste Wide Receiver in diesem Draft bin. Aber letztendlich bin ich so viel mehr als nur ein Footballspieler. Und jedes Team, das mich auswählt, wird das sofort erkennen."
Dabei richtete er sich noch einmal gezielt an die Verantwortlichen der Franchises: "Wenn also irgendwo da draußen ein General Manager mitliest: Hol mich in dein Team, und dann legen wir los.
Du wirst es nicht bereuen, meinen Namen aufgerufen zu haben.
Niemals.
Und ich meine niemals.
Habe ich gestottert?"
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