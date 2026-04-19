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NFL: Fan-Kritik zeigt Wirkung - Los Angeles Rams stellen neues Trikot und Logo vor
Aktualisiert:von ran
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NFL: "Neues" Rams-Logo wird im Netz übel verspottet
Videoclip • 01:28 Min
Nachdem das Rebranding der LA Rams 2020 viel Kritik der Fans mit sich gebracht hatte, veröffentlichte die Franchise jetzt neue Anpassungen am Logo und Trikot.
Seit Monaten gab es bei den Los Angeles Rams Gerüchte über ein neues Logo sowie über neue Trikots, die eine leichte Abwandlung der seit 2020 getragenen Modelle darstellen.
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Jetzt lüftete die Franchise das Geheimnis: Bei dem Wappen verzichteten sie auf den Farbverlauf beim primären LA-Logo und entschieden sich stattdessen für ein einfarbiges gelbes Emblem, dessen Spitze nun schärfer zuläuft.
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Das sekundäre Widderkopf-Logo wurde ebenfalls überarbeitet und verfügt nun über ein spitzeres Horn, gelbe Augen und einen aggressiveren Look.
Auch bei den Trikots ist der Farbverlauf auf den königsblauen Trikots verschwunden und wurden durch einfarbig gelbe Ziffern auf der Vorder- und Rückseite ersetzt.
Der Farbverlauf auf den Hosen ist ebenfalls weg. Die Hörner auf den Ärmeln sind nun am Ende nach oben gebogen, und auf der Rückseite der Trikots befindet sich ein Etikett mit dem einfarbig gelben LA-Logo der Rams.
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Nach Rebranding 2020: Fans waren wenig begeistert
Außerdem wurden primäre weiße Hosen eingeführt, was den Rams die Möglichkeit eröffnet, komplett weiße Trikots zu tragen. Die Helme bleiben relativ unverändert, allerdings befindet sich auf der Vorderseite eine neue 3D-Schrift.
Die Rams hatten 2020 ein komplettes Rebranding durchlaufen, doch ein Großteil der Änderungen stieß bei den Fans auf Unverständnis und Kritik. Mit den aktuellen Anpassungen wurden nun die zentralen Kritikpunkte aufgegriffen, insbesondere die Wölbung an den Ärmeln sowie der Farbverlauf wurden überarbeitet.
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