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Vor NFL-Draft: New York Giants mit Trade-Hammer um Top-10-Pick
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
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NFL: Bengals mit Blockbuster-Trade! Burrow und Chase feiern verrückt
Videoclip • 01:25 Min
Dexter Lawrence wird von den New York Giants für einen weiteren Top-10-Pick nach Cincinnati verschifft. Für die Bengals bedeutet der Trade eine Zäsur.
Kurz vor dem Draft in der kommenden Woche sorgen die New York Giants für einen Paukenschlag in der NFL.
Das Team aus dem Big Apple tradet nach Informationen von "ESPN" Dexter Lawrence zu den Cincinnati Bengals. Dafür erhält es den zehnten Pick bei der Talente-Auswahl, die vom 23. bis 25. April in Pittsburgh abgehalten wird.
Somit haben die Giants, die auch den fünften Pick besitzen, gleich zwei der Top-10-Picks beim Draft.
Defensive Tackle Lawrence ist ein mehrfacher ProBowler und stand noch zwei Jahre bei den Giants unter Vertrag. Verhandlungen um ein neues Arbeitspapier endeten aber offensichtlich in einer Sackgasse, weshalb der 29-Jährige nach sieben Spielzeiten New York verlassen wird.
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Lawrence kommt aus einer unbefriedigenden Saison
Lawrence kommt bislang in 109 Spielen auf 30,5 Sacks und 40 Tackles for Loss. In der vergangenen Saison aber lief es für ihn überhaupt nicht. In Sachen Sacks (0,5) und Tackles (33) war er noch nie so schlecht wie im letzten Jahr.
Für die Bengals hat der Trade eine historische Dimension. Denn laut "ESPN Research" hat Cincinnati seit dem Ende des gemeinsamen Drafts von NFL und AFL im Jahr 1966 noch nie einen eigenen Top-10-Pick für einen Spieler eingetauscht.
Für Lawrence brachen die Bengals nach 60 Jahren erstmals mit dieser Tradition.
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