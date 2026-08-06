Baker Mayfield hat sich öffentlich über das schlechte Vertragsangebot der Tampa Bay Buccaneers beklagt. Doch wie hoch war das Angebot überhaupt und was hat der Quarterback daran auszusetzen?

Baker Mayfield geht bei den Tampa Bay Buccaneers in sein letztes Vertragsjahr.

Öffentlich beschwerte sich der Quarterback kürzlich darüber, dass sein Wunsch nicht erhört wurde. Der 31-Jährige wollte einen neuen Deal vor dem Trainingscamp abgeschlossen haben.

Der Passgeber kritisierte die Franchise dafür, dass ihm kein passendes Angebot unterbreitet wurde. Er sprach sogar davon, sich "ein wenig respektlos behandelt zu fühlen."

Mayfield räumte zwar ein, dass er ein Vertragsangebot erhalten habe, "aber ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich verstehe, was ich dieser Franchise gebracht habe". Soll bedeuten: Das Vertragsangebot entsprach nicht seinen Vorstellungen.

Doch wie hoch war das Angebot überhaupt? Laut "ESPN" wurde Mayfield ein Zweijahresvertrag im Wert von etwas über 100 Millionen US-Dollar angeboten. Es soll demnach gleich mehrere Gründe dafür gegeben haben, warum der Playmaker dieses Angebot ablehnte.