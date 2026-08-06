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Baker Mayfield mit Vertrags-Ärger: Die Gründe für die Absage an die Tampa Bay Buccaneers

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

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Videoclip • 01:06 Min

Baker Mayfield hat sich öffentlich über das schlechte Vertragsangebot der Tampa Bay Buccaneers beklagt. Doch wie hoch war das Angebot überhaupt und was hat der Quarterback daran auszusetzen?

Baker Mayfield geht bei den Tampa Bay Buccaneers in sein letztes Vertragsjahr.

Öffentlich beschwerte sich der Quarterback kürzlich darüber, dass sein Wunsch nicht erhört wurde. Der 31-Jährige wollte einen neuen Deal vor dem Trainingscamp abgeschlossen haben.

Der Passgeber kritisierte die Franchise dafür, dass ihm kein passendes Angebot unterbreitet wurde. Er sprach sogar davon, sich "ein wenig respektlos behandelt zu fühlen."

Mayfield räumte zwar ein, dass er ein Vertragsangebot erhalten habe, "aber ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich verstehe, was ich dieser Franchise gebracht habe". Soll bedeuten: Das Vertragsangebot entsprach nicht seinen Vorstellungen.

Doch wie hoch war das Angebot überhaupt? Laut "ESPN" wurde Mayfield ein Zweijahresvertrag im Wert von etwas über 100 Millionen US-Dollar angeboten. Es soll demnach gleich mehrere Gründe dafür gegeben haben, warum der Playmaker dieses Angebot ablehnte.

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Mayfield im Gehalts-Ranking weit hinter Top-Quarterbacks

Mayfield soll vor allem die Vertragsstruktur nicht gepasst haben. Das garantierte Geld sei zu gering gewesen, zudem bestehe er offenbar darauf, einen längeren Vertrag als nur zwei Jahre zu bekommen.

Zudem zog der Nummer-eins-Pick der Cleveland Browns von 2018 finanzielle Vergleiche zu anderen Quarterbacks in der NFL. Jordan Love etwa verdient bei den Green Bay Packers 55 Millionen Dollar im Jahr, Trevor Lawrence bei den Jacksonville Jaguars ebenfalls, Brock Purdy bei den San Francisco 49ers 53 Millionen Dollar.

Das Berater-Team von Mayfield war wohl der Meinung, dass er in den letzten Jahren eines der größten Schnäppchen der NFL war. Seit 2023 erreichte er unter den Quarterbacks den dritten Platz bei den Passing Yards (12.237) und den zweiten Platz bei den Touchdown-Pässen (95).

Allerdings verdient Mayfield durch seinen aktuell noch laufenden Vertrag über drei Jahre und 100 Millionen US-Dollar "nur" 33,3 Millionen Dollar im Jahr und liegt dadurch unter den Quarterbacks nur auf Platz 16 der NFL.

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