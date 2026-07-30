NFL NFL: Aura Level 9000! Baker Mayfield stellt Bucs-Trikot vor Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Baker Mayfield hatte gehofft, sich noch vor dem Trainingscamp mit den Tampa Bay Buccaneers auf einen neuen Vertrag zu einigen. Dementsprechend groß ist seine Enttäuschung, dass die Buccaneers ihm bislang kein zufriedenstellendes Angebot unterbreitet haben.

Mayfield führte Bucs zweimal in Folge in die Playoffs Im Dienste von Tampa Bay erreichte er eine Bilanz von 27 Siegen und 24 Niederlagen. Er führte die Franchise in den Spielzeiten 2023 und 2024 in die Playoffs und wurde beide Male für den Pro Bowl nominiert. Im März 2024 einigte er sich kurz vor Ablauf seines Vertrags mit den Buccaneers auf einen neuen Dreijahresvertrag im Wert von 100 Millionen US-Dollar. Nun geht er in sein letztes Vertragsjahr und erwartet einen neun Deal. Bislang allerdings ist keine Einigung in Sicht. Schlimmer noch: Mayfield fühlt sich von den Buccaneers nicht ausreichend wertgeschätzt.

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Mayfield wollte Deal vor Trainingscamp abgeschlossen haben "Ich wollte, dass der Deal vor dem Trainingscamp abgeschlossen wird, setzte die Frist und sagte ihnen, dass ich danach nur noch Football spielen möchte. Das meinte ich wirklich ernst", sagte Mayfield bei einer Presserunde. Doch die Verantwortlichen der Buccaneers hätten sich nicht entsprechend verhalten. "Ich weiß nicht, ob sie dachten, ich würde einfach einige der Angebote annehmen, die sie gemacht haben, aber ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich verstehe, was ich dieser Franchise gebracht habe. Deshalb ist es in dieser Hinsicht enttäuschend, sich ein wenig respektlos behandelt zu fühlen. Das ist wirklich der enttäuschende Teil, sich unterbewertet zu fühlen, nachdem man dachte, man hätte es sich verdient." Der durchschnittliche Jahreswert von Mayfields aktuellem Vertrag liegt bei 33,33 Millionen US-Dollar. Damit liegt er auf Platz 16 unter den Quarterbacks - hinter Colts-QB Daniel Jones (44 Millionen Dollar) und Seahawks-Quarterback Sam Darnold (33,5 Millionen Dollar). "Ich war ziemlich offen und ehrlich im Bezug auf meine Gefühle gegenüber Tampa", erklärte Mayfield weiter. "Das ist hier das zu Hause unserer Familie, wir ziehen unsere Kinder hier groß. Wir lieben es hier. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Chance, die sie mir gegeben haben. Versteht mich also nicht falsch", erklärte er. "Aber ich weiß auch, was ich dieser Franchise in Bezug auf Führung und Spiel gebracht habe. Ich hatte einige der besten Jahre meiner Karriere, und ich glaube, ich werde mich weiter steigern."

Warum zögern die Buccaneers? Demzufolge wäre es laut Mayfield ein Fehler, würden die Buccaneers ohne Vertragsverlängerung mit ihm in die neue Saison gehen: "Wenn du so lange gewartet hast, um deinen Franchise-Quarterback zu bezahlen, wird es nur noch schlimmer. Ich werde ein großes Jahr haben", versprach er. Möglicherweise zögern die Buccaneers, weil Mayfield in der vergangenen Saison nicht mehr so effektiv war wie in den Jahren zuvor. Kam Mayfield in der Saison 2024 noch auf eine Pass-Quote von 71,4 Prozent und 4500 Passing-Yards, waren es 2025 nur noch 63,2 Prozent und 3693 Passing-Yards. Tampa Bay verpasste mit einer Bilanz von acht Siegen und neun Niederlagen die Playoffs. Es war das erste Mal seit der Spielzeit 2019, dass Tampa Bay nicht an den Playoffs teilnahm. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie die Verantwortlichen der Buccaneers auf die klaren Worte von Mayfield reagieren werden. Auch interessant: NFL: Wird Mahomes rechtzeitig fit? Donald vor Comeback? Die spannendsten Fragen vor den Training Camps Und: NFL-Star verkündet Abschied von den New Orleans Saints: "Dankbar für alles"

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