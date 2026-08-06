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NFL - Patrick Mahomes grüßt von der Spitze, Shedeur Sanders scharf kritisiert: Das Quarterback-Ranking der Verantwortlichen
Aktualisiert:von ran.de
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NFL - Patrick Mahomes: Pass in den Nacken! Superstar sorgt für Lacher
Videoclip • 01:06 Min
Patrick Mahomes ist der beste Quarterback der NFL. Das geht aus einer Umfrage unter Coaches und Verantwortlichen hervor. ran zeigt, wie die einzelnen Playmaker bewertet werden.
Es ist eine der ewigen Fragen der NFL: Wer ist der beste Quarterback der Liga?
Die Liga hat bei "The Athletic" unter 50 Coaches und Verantwortlichen Patrick Mahomes als besten Quarterback der NFL auserkoren. In dem Ranking mussten die Befragten die Spielmacher in den Kategorien eins bis vier einordnen – dabei bekam Mahomes 49 von 50 Mal die höchste Kategorie zugeordnet. Nur einer ordnete den Superstar der Kansas City Chiefs in der zweithöchsten Gruppe ein.
Erstmals seit 2022 bekam Mahomes nicht die vollen 50 Stimmen für die höchste Kategorie, auch vor vier Jahren fehlte ihm ein Top-Vote. Nach dem Verpassen der Playoffs und seiner Knieverletzung gibt es dieses Jahr zwar ernsthafte Zweifler, doch sein Standing reicht aus, um ihm die Top-Platzierung zu bescheren. "Ich weiß, dass niemand diese Liste sieht. Aber niemand will derjenige sein, der ihn nicht an der Spitze hat", erklärte ein anonymer Defensive Coordinator. "Er hat sich das verdient."
Der anonyme General Manager, der Mahomes als einziger nicht an der Spitze sieht, begründete seine Entscheidung wie folgt: "Er trägt das Team nicht mehr jede Woche alleine. Sie hatten diese Saison (2024), in der sie in den 'One-Posession-Games' historisch gesehen auch etwas Glück hatten, und dann wurden sie im Super Bowl deutlich auseinandergenommen. In den knappen Partien (2025) waren sie nicht mehr so überzeugend. Jetzt kommt er zudem von einer Verletzung zurück. Die Frage ist: Wird er körperlich abbauen?"
Das sieht ein anonymer Offensive Coordinator anders: "Ich glaube nicht, dass er in Sachen Beweglichkeit anders aussehen wird als zuvor. Er war noch nie der Schnellste. Was ihn auszeichnet, sind seine unglaubliche Rumpfstabilität, seine Explosivität, Agilität sowie sein Spielverständnis und Gespür dafür, Räume zu kreieren. Ich würde in diesem Bereich keinen Leistungsabfall erwarten."
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Josh Allen wird für Playoff-Entscheidung kritisiert - viel Lob für Matthew Stafford
Josh Allen und Matthew Stafford folgen hinter Mahomes mit 48 Stimmen nur knapp dahinter, Joe Burrow komplettiert mit 46 Stimmen die Top-Gruppe.
"Josh Allen ist unglaublich", sagte ein Defensive Coordinator. "Er und Stafford sind die beiden Quarterbacks, gegen die ich am wenigsten spielen möchte. Allens Fähigkeit, Spielzüge zu kreieren, seine enorme Physis und die Art, wie er sein Team auf den Schultern trägt, sind außergewöhnlich. Wenn es auf einen vierten Versuch ankommt, findet er einen Weg zu gewinnen."
Aber Allen hat auch Zweifler: "Josh Allen läuft in einem Playoff-Spiel bei weniger als 30 Sekunden verbleibender Zeit in der ersten Halbzeit für einen völlig bedeutungslosen Raumgewinn von zwölf Yards, verliert den Ball und ermöglicht Denver dadurch ein Field Goal - wodurch sein Team mit zwei Scores in Rückstand gerät", sagte ein anonymer Head Coach. "Solange er solche Fehler nicht abstellt, kann man ihn nicht als besten Quarterback der Liga einstufen. Das war einer der schlechtesten Spielzüge, die ich jemals gesehen habe. Er hat ihnen das Spiel gekostet."
Der amtierende MVP Stafford bekam dagegen ausschließlich Lob, einzig sein Alter und sein erhöhtes Verletzungsrisiko verwehrte ihm mehr Kategorie-eins-Stimmen. "Sein Wurftalent ist definitiv außergewöhnlich, aber er ist auch ein extrem intelligenter Quarterback, wenn es darum geht, Dinge schnell zu erfassen und zu verstehen, wie er eine Defense attackieren muss", sagte ein ehemaliger Head Coach. "Das ist bei talentierten Spielern nicht immer der Fall. Seine Football-Intelligenz passt zu seinem außergewöhnlichen Talent."
Knapp hinter Stafford und Allen folgt Burrow, der ebenfalls klar in der Top-Riege der Playmaker gesehen wird. "Stafford, Allen, Burrow und Mahomes sind zwar alle unterschiedliche Quarterbacks, aber am Ende des Tages haben sie eines gemeinsam: Sie können Spiele im Alleingang entscheiden", gab ein Defensive Coordinator an.
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Lamar Jackson fliegt aus Kategorie eins
Die zweite Kategorie umfasst gleich 13 Quarterbacks, die von Lamar Jackson angeführt werden. Der Ravens-Star bekam zwar auch 22 Stimmen in der Top-Kategorie, 28 Voter sehen ihn aber klar hinter den Top-vier-Quarterbacks der Liga. Damit verliert er den besten Status nur ein Jahr, nachdem er ihn erstmals erhielt.
"Ich bin mir nicht sicher, wie sehr er noch laufen und harte Hits einstecken möchte", sagte ein anonymer Coach: "Er kann nicht außergewöhnlich sein, ohne die Gefahr durch seine Läufe. Ich glaube, er muss aktiver werden, wenn er sich entscheidet, zu laufen. Früher ist er einfach losgelaufen und hat dich überrannt. Jetzt läuft er zwar noch, aber er bewegt sich nicht immer mit der nötigen Entschlossenheit."
Ein anderer Offensive Coordinator sieht Jackson aber noch in der Top-Riege. "Ich bin einfach noch nicht bereit, ihn auf Rang zwei einzuordnen. Wenn er nicht gut spielt, gewinnen sie keine Spiele. Er war in der Lage, dieses Team zu tragen - unabhängig davon, wie der Rest des Kaders aussah, sogar noch in der vergangenen Saison." Um dort zu bleiben, muss Jackson aber seine Variabilität behalten. "Wenn er jetzt aufhört zu laufen, glaube ich schon, dass er in die Kategorie zwei abrutscht. Ich denke, er kann auch ohne seine Läufe Spiele gewinnen und ein Elite-Quarterback sein – aber ich glaube nicht, dass er ohne diese Fähigkeit ein Quarterback der Kategorie eins ist."
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Cleveland Browns: Shedeur Sanders auf dem letzten Platz
Hinter Jackson komplettieren Justin Herbert, Dak Prescott, Jared Goff, Drake Maye und Jordan Love die Top 10. Darüber hinaus gehören noch Brock Purdy, Caleb Williams, Jayden Daniels, Baker Mayfield, Sam Darnold, Trevor Lawrence und Jalen Hurts der zweiten Kategorie an.
Bitter lief die Abstimmung für die Cleveland Browns, die mit Deshaun Watson und Shedeur Sanders gleich zwei Spieler in der schlechtesten Kategorie stellen. Dabei bekam vor allem Sanders als 35. und damit am schlechtesten bewerteter Quarterback der gesamten Liste sein Fett weg.
"Er ist auf allen drei Ebenen ungenau", sagte ein anonymer Verantwortlicher. "Ich kann nicht einschätzen, ob er sich noch verbessern wird, aber zwischen ihm und einem konkurrenzfähigen Quarterback-Spiel liegen Welten."
"Ich könnte jede Nacht ruhig schlafen, wenn ich jede Woche gegen ihn spielen müsste", sagte ein Defensive Coordinator über Sanders.
Ein anderer Defensive-Coach wurde konkreter: "Er spielt nicht im richtigen Timing, kann Defenses nicht wirklich lesen und wirkt etwas schwerfällig auf den Beinen. Er ist kräftiger gebaut und schwerer zu tacklen als erwartet, aber gegen ihn sollte man trotzdem nicht verlieren."
NFL: Das gesamte Quarterback-Ranking
35. Platz: Shedeur Sanders (Cleveland Browns)
34. Platz: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)
33. Platz: Jacoby Brissett (Arizona Cardinals)
32. Platz: Michael Penix Jr. (Atlanta Falcons)
31. Platz: Deshaun Watson (Cleveland Browns)
30. Platz: Geno Smith (New York Jets)
29. Platz: Malik Willis (Miami Dolphins)
28. Platz: Kirk Cousins (Las Vegas Raiders)
26. Platz (geteilt): Tua Tagovailoa (Atlanta Falcons)
26. Platz (geteilt): Tyler Shough (New Orleans Saints)
25. Platz: Cam Ward (Tennessee Titans)
24. Platz: Jaxson Dart (New York Giants)
23. Platz: Kyler Murray (Minnesota Vikings)
22. Platz: Bryce Young (Carolina Panthers)
21. Platz: Daniel Jones (Indianapolis Colts)
20. Platz: C.J. Stroud (Houston Texans)
19. Platz: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)
18. Platz: Bo Nix (Denver Broncos)
17. Platz: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)
16. Platz: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)
14. Platz (geteilt): Sam Darnold (Seattle Seahawks)
14. Platz (geteilt): Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)
13. Platz: Jayden Daniels (Washington Commanders)
11. Platz (geteilt): Caleb Williams (Chicago Bears)
11. Platz (geteilt): Brock Purdy (San Francisco 49ers)
10. Platz: Jordan Love (Green Bay Packers)
8. Platz (geteilt): Jared Goff (Detroit Lions)
8. Platz (geteilt): Drake Maye (New England Patriots)
7. Platz: Dak Prescott (Dallas Cowboys)
6. Platz: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)
5. Platz: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)
4. Platz: Joe Burrow (Cincinnati Bengals)
2. Platz (geteilt): Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
2. Platz (geteilt): Josh Allen (Buffalo Bills)
1. Platz: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
Auch interessant: Falcons-Star erleidet offenbar Kreuzbandriss Und: Zahltag! Ravens-Star kassiert Mega-Gehalt
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