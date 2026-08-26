NFL NFL: QB1 - und dann das! Deshaun Watson mit Horror-Training Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Es ist bereits kritikwürdig, dass die Cleveland Browns Deshaun Watson zum Starting Quarterback ernennen. Der Umgang mit Backup Shedeur Sanders wirft allerdings noch weitere Fragen auf. Kommentar.

Es ist nie einfach, wenn du mehrere Quarterbacks im Kader hast, die als Starter infrage kommen – aber keiner von ihnen überzeugt. Und doch bleibt der Eindruck haften: Die Cleveland Browns machen alles falsch, was man falsch machen kann. Deshaun Watson ist der vermutlich unbeliebteste Spieler der NFL - sogar bei den eigenen Fans. Als der Passgeber sich im Oktober 2024 die Achillessehne riss, jubelte das Publikum. Als er in der Preseson sein Comeback gab, wurde er ausgebuht. NFL - Neue Studie deckt auf: Mindestens einer von vier Ex-Spielern hat CTE Die Gründe sind bekannt: Watson hat trotz seines Mega-Vertrags über 230 Millionen US-Dollar bislang fast durchgängig schlechte Leistungen erbracht. Zudem gab es die Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Mit den meisten Anklägerinnen einigte er sich später außergerichtlich. Er wurde zwar nie strafrechtlich verurteilt, doch vergessen sind die Vorwürfe in der Öffentlichkeit nicht.

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Watson bereut "nichts in seinem Leben" Watson weiß dies. Doch er versucht gar nicht erst, einen Hauch von Reue oder Demut zu zeigen. Bei einer Presserunde spielte er an seinem Ohrring herum und bezeichnete das Verhalten der Fans als "respektlos". Er wisse genauso wie jeder andere, "dass es nicht um die Leistung gehe, sondern um etwas Persönliches." Wie er darüber denke, wollte er für sich behalten. Dann fügte er noch hinzu, "nichts in seinem Leben zu bereuen." Watson hat dadurch das Unmögliche hinbekommen: Er hat sich noch unbeliebter gemacht, als er ohnehin schon ist. Dass er sich später in einem langen Statement bei den Fans entschuldigte, dürfte die Situation nicht großartig verbessern.

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Auswärtsspiele als Vorteil zu Saisonbeginn Ohnehin stellt sich die Frage, ob die Entscheidung, frühzeitig auf Watson als Starter zu setzen, tatsächlich von Head Coach Todd Monken kam. Möglicherweise hat auch Teambesitzer Jimmy Haslam Druck gemacht, man müsse dem teuren Quarterback noch eine Chance geben. Es ist fast schon ein Vorteil, dass die ersten zwei Saisonspiele der Cleveland Browns auswärts bei den Jacksonville Jaguars und Tampa Bay Buccaneers stattfinden, ehe Watson im eigenen Stadion vermutlich wieder ausgebuht wird. Immerhin haben die Browns noch einen Trumpf in der Hinterhand. Sollte Watson nicht funktionieren - und die Wahrscheinlichkeit ist groß - könnte Backup Shedeur Sanders übernehmen. Der 24-Jährige spielt zwar nicht unbedingt auf Pro-Bowl-Niveau, zeigte in seiner ersten NFL-Saison aber zumindest ein paar gute Ansätze. Er bräuchte weitere Spielpraxis, um den nächsten Schritt zu machen. Doch die bekommt er nicht.

Gabriel statt Sanders im letzten Preseason-Spiel Stattdessen wird Dillon Gabriel, der Quarterback Nummer 3, beim letzten Preseason-Spiel am Donnerstag gegen die New England Patriots als Starter fungieren. Was der Grund für diese Entscheidung sein könnte? Möglicherweise will Monken verhindern, dass Sanders voll abliefert, die Fans ihn als Starting-Quarterback fordern und der Unmut gegenüber Watson weiter wächst. Falls solche Gedankenspiele tatsächlich die Personalentscheidungen der Browns beeinflussen, wäre ihre Saison schon ruiniert, bevor sie überhaupt begonnen hat.

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