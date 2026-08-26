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Vertrags-Zoff in der NFL: Christian Gonzalez von den Patriots genervt
Aktualisiert:von Oliver Jensen
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NFL: Brutaler Stiff-Arm! Eagles-Star räumt Patriots ab
Videoclip • 01:07 Min
Cornerback Christian Gonzalez hofft auf einen neuen Vertrag, doch die New England Patriots lassen ihn offenbar zappeln.
Während die Regular Season in der NFL näher rückt, haben sich die New England Patriots und Christian Gonzalez noch immer nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Cornerback ist von der Situation stark genervt.
"Es ist frustrierend", sagte Gonzalez bei einer Medienrunde. "Aber ich konzentriere mich auf die Saison. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und darauf, das zu tun, was ich tun muss. Ich bin hier draußen, um mich dem Wettbewerb zu stellen und besser zu werden."
Gonzalez wich den Spekulationen aus, wonach seine jüngste Abwesenheit vom Training mit den Vertragsverhandlungen zusammenhing. "Wissen Sie, darauf werde ich nicht näher eingehen", sagte er.
"Jetzt bin ich wieder hier, also ist es eben, wie es ist. … Am Ende des Tages wird über alles, was wir tun, spekuliert. Ich könnte etwas sagen, und trotzdem würde weiter darüber spekuliert werden."
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Seahawks-Cornerback Witherspoon verdient 33 Millionen Dollar
Auch dazu, was genau er sich von einem neuen Vertrag erhofft, wollte Gonzalez keine Einzelheiten nennen: "Bei einem Vertrag spielen bestimmte Dinge eine Rolle, und mein Team weiß, was wir wollen. Es kommt also ein bisschen darauf an, wie man es betrachtet."
Kürzlich unterzeichnete Seahawks-Cornerback Devon Witherspoon einen Vertrag mit einem Jahresgehalt von 33 Millionen US-Dollar.
In der Öffentlichkeit wird davon ausgegangen, dass Gonzalez einen ähnlich hoch dotierten Vertrag unterzeichnen könnte. Dass die Verhandlungen sich hinziehen, lässt allerdings erahnen, dass die Franchise bei einer derartigen Investition zögert.
Gonzalez wurde beim NFL Draft 2023 an Position 17 von den Patriots gepickt. 2024 wurde er in das Second-Team All-Pro gewählt, 2025 in den Pro Bowl.
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