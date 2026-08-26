Cornerback Christian Gonzalez hofft auf einen neuen Vertrag, doch die New England Patriots lassen ihn offenbar zappeln.

Während die Regular Season in der NFL näher rückt, haben sich die New England Patriots und Christian Gonzalez noch immer nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Cornerback ist von der Situation stark genervt.

"Es ist frustrierend", sagte Gonzalez bei einer Medienrunde. "Aber ich konzentriere mich auf die Saison. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und darauf, das zu tun, was ich tun muss. Ich bin hier draußen, um mich dem Wettbewerb zu stellen und besser zu werden."

Gonzalez wich den Spekulationen aus, wonach seine jüngste Abwesenheit vom Training mit den Vertragsverhandlungen zusammenhing. "Wissen Sie, darauf werde ich nicht näher eingehen", sagte er.

"Jetzt bin ich wieder hier, also ist es eben, wie es ist. … Am Ende des Tages wird über alles, was wir tun, spekuliert. Ich könnte etwas sagen, und trotzdem würde weiter darüber spekuliert werden."