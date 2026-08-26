NCAA Regelung
NFL-Spieler kehren wieder ans College zurück und lösen Gerichtsstreit aus
Aktualisiert:von Oliver Jensen
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Eigentlich ist es NFL-Spielern untersagt, wieder an das College zurückzukehren. Dae'Quan Wright und einige andere Spieler wollen dies nun aber dennoch und bekommen von einem Gericht zumindest vorläufig Recht.
Der Weg in den Profi-Football ist eigentlich streng vorgezeichnet. Erst spielen junge Talente an der High School, dann am College und später im Idealfall in der NFL.
Dae'Quan Wright macht bei diesem Karriereweg wieder einen Schritt zurück. Nachdem er bereits in der NFL einen Profivertrag unterzeichnet hatte, möchte er nun wieder am College spielen. Der Tight End hat sich der LSU angeschlossen.
Wright spielte am College für Virginia Tech und Ole Miss. Nachdem er beim NFL Draft 2026 nicht berücksichtigt wurde, unterschrieb er zunächst einen Vertrag bei den Philadelphia Eagles.
Am 10. August wurde er dort entlassen, bekam aber einen Tag später einen Vertrag bei den Cleveland Browns. Dort folgte allerdings nach 14 Tagen erneut die Entlassung. Nun hat er seine Rückkehr zum College-Football erklärt. Doch ist dieser Karriereweg überhaupt möglich?
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Probleme mit der Chancengleichheit?
Die Southeastern Conference (SCE) wollte dies zunächst verhindern. Sie verabschiedete eine Regel, die es NFL-Spielern untersagt, an die Universität zurückzukehren. Dies würde Wright die Spielberechtigung entziehen.
"College-Athleten und nicht Profisportler stehen seit jeher im Mittelpunkt der Southeastern Conference. Personen, die sich dafür entscheiden, den College-Sport zu verlassen, Profiverträge zu unterschreiben und professionell anzutreten, sollten anschließend nicht wieder an College-Wettbewerben teilnehmen dürfen", hieß es in der Erklärung.
Und weiter: "Würde man dies zulassen, würde die Grenze zwischen College- und Profisport verwischt, es würden erhebliche Probleme hinsichtlich der Chancengleichheit im Wettbewerb entstehen und die Möglichkeiten für High-School-Athleten sowie derzeitige College-Athleten würden eingeschränkt."
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Fünftes College-Jahr muss eigentlich ermöglicht werden
Die Frage ist nur, ob diese Sperre überhaupt zulässig ist. Laut einer NCAA-Regel müsse man nämlich allen Spielern die Möglichkeit geben, ein fünftes Jahr College-Football zu spielen. Dies könnte Akteuren wie Wright nun in die Karten spielen.
Neben ihm gab es noch mehrere weitere Spieler, die vor einem Gericht in Louisiana Klage eingereicht hatten und vorläufig Recht bekamen. Sie argumentierten, dass die neue NCAA-Regel, die den meisten Athleten fünf Jahre Spielberechtigung einräumt, auch für sie gelten müsse.
LSU-Coach Lane Kiffin, der bereits bei Ole Miss Trainer von Wright war, verteidigte die Rückkehr des NFL-Spielers: "Sie dürfen rekrutiert werden. Deshalb werben wir – genau wie viele andere Programme im ganzen Land – um sie." Würde LSU darauf verzichten, so Kiffin, könnte eine Situation entstehen, in der "wir am Ende vielleicht gegen sie spielen müssen".
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Mehrere Spieler reichten Klage ein
Neben Wright könnten noch weitere Spieler von der vorläufigen Gerichtsentscheidung profitieren. Zu den Klägern gehören mit Zxavian Harris und Wydett Williams zwei weitere ehemalige Ole-Miss-Spieler, die bereits den Schritt in die NFL gewagt hatten. Harris stand zuletzt als Defensive Tackle bei den New Orleans Saints unter Vertrag, Williams als Safety bei den Arizona Cardinals. Beide erhielten wie Wright in der vergangenen Woche eine einstweilige Verfügung.
Ebenfalls Teil der Klage ist Jack Pyburn. Der frühere LSU-Linebacker steht derzeit bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag. Sein NFL-Deal garantiert ihm 115.000 Dollar, darunter einen Signing Bonus in Höhe von 15.000 Dollar.
Wollen die Spieler ihre zusätzliche College-Spielberechtigung tatsächlich nutzen, müssen sie allerdings ihre jeweiligen Profiverträge auflösen und die daraus erzielten Einnahmen zurückzahlen. "Ich versuche einfach, das Maximum aus mir als Spieler und als Mensch herauszuholen und meinen besten Football zu spielen – wo auch immer das sein wird", erklärte Pyburn gegenüber "The Athletic".
Finanziell muss eine Rückkehr ans College übrigens kein Nachteil sein, weil sich mittlerweile auch dort Geld verdienen lässt.
Ob die einstweilige Verfügung Bestand hat, könnte sich schon bald entscheiden. Für den 31. August ist in East Baton Rouge eine weitere Anhörung angesetzt, bei der es um eine vorläufige gerichtliche Verfügung geht. Sollten Wright & Co. Recht bekommen, könnte dies großen Einfluss auf die Zukunft des College-Footballs haben.
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