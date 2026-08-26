NFL NFL: Neue Trikots! Amon-Ra St. Brown und Co. im Rivalry-Look Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Eigentlich ist es NFL-Spielern untersagt, wieder an das College zurückzukehren. Dae'Quan Wright und einige andere Spieler wollen dies nun aber dennoch und bekommen von einem Gericht zumindest vorläufig Recht.

Der Weg in den Profi-Football ist eigentlich streng vorgezeichnet. Erst spielen junge Talente an der High School, dann am College und später im Idealfall in der NFL. Dae'Quan Wright macht bei diesem Karriereweg wieder einen Schritt zurück. Nachdem er bereits in der NFL einen Profivertrag unterzeichnet hatte, möchte er nun wieder am College spielen. Der Tight End hat sich der LSU angeschlossen. Washington Redskins sind plötzlich wieder zurück Wright spielte am College für Virginia Tech und Ole Miss. Nachdem er beim NFL Draft 2026 nicht berücksichtigt wurde, unterschrieb er zunächst einen Vertrag bei den Philadelphia Eagles. Am 10. August wurde er dort entlassen, bekam aber einen Tag später einen Vertrag bei den Cleveland Browns. Dort folgte allerdings nach 14 Tagen erneut die Entlassung. Nun hat er seine Rückkehr zum College-Football erklärt. Doch ist dieser Karriereweg überhaupt möglich?

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Probleme mit der Chancengleichheit? Die Southeastern Conference (SCE) wollte dies zunächst verhindern. Sie verabschiedete eine Regel, die es NFL-Spielern untersagt, an die Universität zurückzukehren. Dies würde Wright die Spielberechtigung entziehen. "College-Athleten und nicht Profisportler stehen seit jeher im Mittelpunkt der Southeastern Conference. Personen, die sich dafür entscheiden, den College-Sport zu verlassen, Profiverträge zu unterschreiben und professionell anzutreten, sollten anschließend nicht wieder an College-Wettbewerben teilnehmen dürfen", hieß es in der Erklärung. Und weiter: "Würde man dies zulassen, würde die Grenze zwischen College- und Profisport verwischt, es würden erhebliche Probleme hinsichtlich der Chancengleichheit im Wettbewerb entstehen und die Möglichkeiten für High-School-Athleten sowie derzeitige College-Athleten würden eingeschränkt."

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Fünftes College-Jahr muss eigentlich ermöglicht werden Die Frage ist nur, ob diese Sperre überhaupt zulässig ist. Laut einer NCAA-Regel müsse man nämlich allen Spielern die Möglichkeit geben, ein fünftes Jahr College-Football zu spielen. Dies könnte Akteuren wie Wright nun in die Karten spielen. Neben ihm gab es noch mehrere weitere Spieler, die vor einem Gericht in Louisiana Klage eingereicht hatten und vorläufig Recht bekamen. Sie argumentierten, dass die neue NCAA-Regel, die den meisten Athleten fünf Jahre Spielberechtigung einräumt, auch für sie gelten müsse. NFL - Neue Studie deckt auf: Mindestens einer von vier Ex-Spielern hat CTE LSU-Coach Lane Kiffin, der bereits bei Ole Miss Trainer von Wright war, verteidigte die Rückkehr des NFL-Spielers: "Sie dürfen rekrutiert werden. Deshalb werben wir – genau wie viele andere Programme im ganzen Land – um sie." Würde LSU darauf verzichten, so Kiffin, könnte eine Situation entstehen, in der "wir am Ende vielleicht gegen sie spielen müssen".

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