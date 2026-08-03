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Nach nur 48 Stunden

NFL: Green Bay Packers treffen Entscheidung um deutschen Kicker Lenny Krieg

Aktualisiert:

von SID

NFL

NFL: Traum-Catch, dann Tränen! Chiefs-Rookie wird zum tragischen Helden

Videoclip • 01:20 Min

Enttäuschung für Lenny Krieg in der NFL: Der deutsche Kicker wird von den Packers nach nur 48 Stunden wieder entlassen.

Der deutsche Kicker Lenny Krieg ist von den Green Bay Packers aus der NFL nach nur 48 Stunden entlassen worden.

Wie die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin bestätigte, wurde dem gebürtigen Berliner gekündigt, um Platz für Verstärkung auf einer anderen Position zu schaffen.

Der 23-Jährige hatte im Trainingslager die Chance bekommen, mit Rookie Trey Smack um einen Platz im Team zu kämpfen.

Nach nur zwei Tagen trennten sich die Packers nun von Krieg, um die Möglichkeit zu haben, Long Snapper Cal Adomitis sowie Wide Receiver Kaden Prather zu verpflichten.

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Krieg kam 2025 in die NFL

Krieg hatte den Sprung in die NFL über das International Player Pathway Program (IPP) geschafft, 2025 unterschrieb er einen Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons.

Zum Einsatz kam er jedoch nicht. Nach der Saison reichten ihn die Falcons an die New York Jets weiter, die ihn Anfang Juni ebenfalls ohne Einsatz entließen.

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