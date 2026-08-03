NFL: Green Bay Packers treffen Entscheidung um deutschen Kicker Lenny Krieg

Enttäuschung für Lenny Krieg in der NFL: Der deutsche Kicker wird von den Packers nach nur 48 Stunden wieder entlassen.

Der deutsche Kicker Lenny Krieg ist von den Green Bay Packers aus der NFL nach nur 48 Stunden entlassen worden.

Wie die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin bestätigte, wurde dem gebürtigen Berliner gekündigt, um Platz für Verstärkung auf einer anderen Position zu schaffen.

Der 23-Jährige hatte im Trainingslager die Chance bekommen, mit Rookie Trey Smack um einen Platz im Team zu kämpfen.

Nach nur zwei Tagen trennten sich die Packers nun von Krieg, um die Möglichkeit zu haben, Long Snapper Cal Adomitis sowie Wide Receiver Kaden Prather zu verpflichten.