American Football
New Orleans Saints: Ja'Lynn Polk erklärt Karriereende mit 24 Jahren
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Bijan Robinson überrascht mit neuem Skill
Videoclip • 01:01 Min
Wide Receiver Ja'Lynn Polk von den New Orleans Saints hat mit nur 24 Jahren seinen Rückzug aus der NFL bekanntgegeben.
Die New Orleans Saints haben am Sonntag bekanntgegeben, dass Wide Receiver Ja’Lynn Polk überraschend seine NFL-Karriere im Alter von nur 24 Jahren beendet.
Zuerst berichtete Nick Underhill von "NewOrleans.Football" über Polks Entscheidung und fügte an, dass dieser "gesund und zufrieden mit seiner Rolle" sei.
Polk habe sich schlichtweg dazu entschieden, seine Karriere nicht mehr fortsetzen zu wollen. Er wird nun auf die Reserve List gesetzt.
Patriots drafteten Polk in der zweiten Runde
Der Wide Receiver wurde 2024 von den New England Patriots in der zweiten Runde des NFL Drafts ausgewählt. In seiner Rookie-Saison fing er in 15 Spielen nur zwölf Pässe für 87 Yards und erzielte zwei Touchdowns.
Zudem zog er sich im Trainingslager vor der zweiten Saison eine Schulterverletzung zu und musste operiert werden. Obwohl klar war, dass Polk wegen dieser OP die gesamte Saison 2025 fehlen würde, bekam er per Trade einen Vertrag bei den Saints.
Nun entschied er sich trotz seiner Teilnahme an den OTA-Trainings und dem Minicamp für einen Rücktritt. Für die Saints bedeutet dies durchaus einen Rückschlag, weil er Berichten zufolge als dritter oder vierter Spieler im Wide-Receiver-Team eingeplant gewesen sein soll.
Dir gefallen ran-News?
Mehr News zur NFL
NFL
Fantasy Football: Die besten Rookies für die Saison 2026
NFL
Erneute Entlassung: Wird es für Krieg in der NFL jetzt eng?
NFL
Umstrittenes Stadionfenster: Cowboys-Boss nennt mögliche Lösung
NFL
Kehrt Taysom Hill zu seinem Ex-Coach zurück?
NFL
"Zu 99 Prozent aufgehört": Wie McCarthy Rodgers noch umstimmte
NFL
NFL-Spiel in München 2026: Detroit Lions vs. New England Patriots - so kommt ihr noch an Karten für das Deutschland-Spiel