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Wide Receiver Ja'Lynn Polk von den New Orleans Saints hat mit nur 24 Jahren seinen Rückzug aus der NFL bekanntgegeben.

Die New Orleans Saints haben am Sonntag bekanntgegeben, dass Wide Receiver Ja’Lynn Polk überraschend seine NFL-Karriere im Alter von nur 24 Jahren beendet. Zuerst berichtete Nick Underhill von "NewOrleans.Football" über Polks Entscheidung und fügte an, dass dieser "gesund und zufrieden mit seiner Rolle" sei. NFL: Lenny Krieg wartet weiter auf seine Chance - gehen dem Deutschen allmählich die Optionen aus? Polk habe sich schlichtweg dazu entschieden, seine Karriere nicht mehr fortsetzen zu wollen. Er wird nun auf die Reserve List gesetzt.

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Patriots drafteten Polk in der zweiten Runde Der Wide Receiver wurde 2024 von den New England Patriots in der zweiten Runde des NFL Drafts ausgewählt. In seiner Rookie-Saison fing er in 15 Spielen nur zwölf Pässe für 87 Yards und erzielte zwei Touchdowns. Zudem zog er sich im Trainingslager vor der zweiten Saison eine Schulterverletzung zu und musste operiert werden. Obwohl klar war, dass Polk wegen dieser OP die gesamte Saison 2025 fehlen würde, bekam er per Trade einen Vertrag bei den Saints. Nun entschied er sich trotz seiner Teilnahme an den OTA-Trainings und dem Minicamp für einen Rücktritt. Für die Saints bedeutet dies durchaus einen Rückschlag, weil er Berichten zufolge als dritter oder vierter Spieler im Wide-Receiver-Team eingeplant gewesen sein soll.