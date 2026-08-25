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Houston Texans reagieren auf Higgins-Ausfall und holen Receiver von den New England Patriots

Aktualisiert:

von Oliver Jensen

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Videoclip • 01:34 Min

Nachdem sich Wide Receiver Jayden Higgins schwer verletzt hat, haben die Houston Texans in Kayshon Boutte einen passenden Ersatz verpflichtet.

Die Houston Texans haben Wide Receiver Kayshon Boutte von den New England Patriots verpflichtet. Im Gegenzug wechseln Safety Jaylen Reed und ein Siebtrunden-Pick im NFL Draft 2028 nach New England.

Houston reagiert damit auf den schweren Ausfall von Jayden Higgins. Der als Nummer zwei hinter Nico Collins eingeplante Receiver hatte sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Als Rookie kam Higgins 2025 auf 525 Yards und sechs Touchdowns.

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Boutte fing 9 Touchdown-Pässe für Patriots

Boutte soll nun helfen, diese Lücke zu schließen. Der 2023 in der sechsten Runde gedraftete Receiver fing vergangene Saison 33 Pässe für 551 Yards und sechs Touchdowns. In den vergangenen beiden Jahren erzielte er insgesamt neun Touchdowns für New England.

Bei den Patriots war Bouttes Rolle zuletzt ohnehin unklar geworden. Nach den Verpflichtungen von A.J. Brown und Romeo Doubs herrschte auf der Receiver-Position ein Überangebot.

In Houston trifft Boutte neben Top-Receiver Nico Collins unter anderem auf Tank Dell, Xavier Hutchinson und Jaylin Noel.

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