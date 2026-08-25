NFL
Houston Texans reagieren auf Higgins-Ausfall und holen Receiver von den New England Patriots
Aktualisiert:von Oliver Jensen
NFL
NFL: QB1 - und dann das! Deshaun Watson mit Horror-Training
Videoclip • 01:34 Min
Nachdem sich Wide Receiver Jayden Higgins schwer verletzt hat, haben die Houston Texans in Kayshon Boutte einen passenden Ersatz verpflichtet.
Die Houston Texans haben Wide Receiver Kayshon Boutte von den New England Patriots verpflichtet. Im Gegenzug wechseln Safety Jaylen Reed und ein Siebtrunden-Pick im NFL Draft 2028 nach New England.
NFL: Super Bowl Champion Uzomah macht Schluss - diese Spieler beendeten 2026 ihre Karriere
NFL - Bills: Sohn von Tackle Ed Oliver ertrunken - Podcaster macht Tod ohne Erlaubnis publik
Houston reagiert damit auf den schweren Ausfall von Jayden Higgins. Der als Nummer zwei hinter Nico Collins eingeplante Receiver hatte sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Als Rookie kam Higgins 2025 auf 525 Yards und sechs Touchdowns.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
150 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Rugby
Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Rugby
Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream
150 Min
Boutte fing 9 Touchdown-Pässe für Patriots
Boutte soll nun helfen, diese Lücke zu schließen. Der 2023 in der sechsten Runde gedraftete Receiver fing vergangene Saison 33 Pässe für 551 Yards und sechs Touchdowns. In den vergangenen beiden Jahren erzielte er insgesamt neun Touchdowns für New England.
Bei den Patriots war Bouttes Rolle zuletzt ohnehin unklar geworden. Nach den Verpflichtungen von A.J. Brown und Romeo Doubs herrschte auf der Receiver-Position ein Überangebot.
In Houston trifft Boutte neben Top-Receiver Nico Collins unter anderem auf Tank Dell, Xavier Hutchinson und Jaylin Noel.
Dir gefallen ran-News?
Mehr NFL-News
NFL
NFL: Milton sticht Howell aus, Watson wird trotz Debakel Starter
NFL
NFL-Tragödie: Sohn von Bills-Star ertrinkt in Pool
NFL
NFL - Injury Update vor der Saison 2026: Bitterer Ausfall für die Seattle Seahawks
NFL
49ers-Besitzer Jed York in Prostitutions-Falle getappt
NFL
NFL: Star-Quarterback rudert nach Kritik an Fans zurück
NFL
Deutsche Bilanz in Week 2: Klein liefert erneut, Rubelt spielt durch
NFL
NFL: Von Verletzungen gestoppt! RB-Star verkündet Karriereende
Videoclip • 01:17 Min
NFL
NFL: Brutaler Stiff-Arm! Eagles-Star räumt Patriots ab
Videoclip • 01:07 Min
NFL
NFL: Aaron Donald is back? Video sorgt für Aufsehen
Videoclip • 01:04 Min
NFL
NFL: QB1 - und dann das! Deshaun Watson mit Horror-Training
Videoclip • 01:34 Min
NFL
NFL: "Keine Freundin"-Regel in Gefahr? Mendoza turtelt mit Olympia-Queen
Videoclip • 01:18 Min
NFL
NFL: Drogenboss geschnappt! Travis Hunter auf Verbrecherjagd
Videoclip • 01:34 Min
NFL
NFL: Travis Kelce ratlos - Chiefs-Star kennt Blink-182 nicht
Videoclip • 02:50 Min
NFL
NFL: Patrick Mahomes hat eigene Candybar in seiner Villa
Videoclip • 01:01 Min
NFL
NFL: Mendoza liefert starke Leistung trotz Niederlage
Videoclip • 02:10 Min
NFL
NFL-Highlights: Seahawks at Titans
Videoclip • 06:00 Min
NFL
NFL: Johnson überzeugt mit zwei Touchdowns und ohne Interception
Videoclip • 01:19 Min
NFL
NFL-Highlights: Bills at Browns
Videoclip • 03:39 Min