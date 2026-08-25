NFL NFL: Eagles in Sorge! Jalen Hurts mit bösen Patzern im Training Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Mit der Preseason geht die Vorbereitung auf die neue NFL-Saison in die heiße Phase. Wie ist der Stand in Sachen Verletzungen? Das aktuelle Injury Update.

Verletzungen gehören in der NFL zur Tagesordnung. Immer wieder ziehen sich die Stars Blessuren zu, leider manchmal auch schwerwiegender Natur. Wie ist der aktuelle Stand während der Preseason? Welche Spieler sind verletzt? Wann kehren sie zurück? ran fasst die wichtigsten Neuigkeiten im Injury Update zusammen.

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+++ 24. August, 07:30 Uhr: Knöchelbruch! Bitterer Ausfall für die Seahawks +++ Das zweite Preseason-Spiel der Seattle Seahawks gegen die Tennessee Titans brachte dem Super-Bowl-Sieger nicht nur eine Niederlage, sondern auch zwei schwerwiegende Verletzungen. Safety Bud Clark, der als Zweitrundenpick in der Secondary eine wichtige Rolle hätte einnehmen sollen, verletzte sich gleich zu Beginn der Partie bei einem Lauf von Tony Pollard. Clark blieb zunächst am Boden liegen und wurde nach einer Behandlung durch die Ärzte abtransportiert. Später verkündete Head Coach Mike Macdonald dann die bittere Diagnose: Der Rookie hat sich einen Knöchelbruch zugezogen und ist für viele Monate außer Gefecht gesetzt. Auch Offensive Guard Mason Richman musste das Spiel verletzungsbedingt verlassen. Macdonald erklärte später, die Verletzung sei "langwierig", machte aber keine weiteren Angaben. Mit Wide Receiver Jake Bobo, der sich bereits während des Trainings in der vergangenen Woche schwer am Bein verletzte, beklagt das Team nun drei "herzzerreißende Verletzungen" in nur einer Woche, wie der Cheftrainer bei "ESPN" erklärte.

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+++ 23. August, 19:11 Uhr: 49ers aktivieren George Kittle +++ Die San Francisco 49ers haben bekannt gegeben, dass Tight End George Kittle von der Liste der Spieler, die körperlich nicht in der Lage sind, Spiele zu bestreiten, wieder aktiviert wurde. Damit hat er ein wichtiges Ziel auf dem Weg zum Comeback nach seinem Achillessehnenriss erreicht. Kittle kann nun mit dem Training beginnen und sich für den Saisonstart in Form bringen. Kittle könnte somit in Week 1 beim Spiel der 49ers gegen die Los Angeles Rams in Melbourne auf dem Feld stehen.

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+++ 21. August, 11:18 Uhr: Ärzte geben George Kittle gute Comeback-Chancen zum Saisonstart +++ George Kittle darf weiter auf einen Einsatz zum Auftakt der neuen NFL-Saison hoffen. Der Tight End der San Francisco 49ers traf sich am Mittwoch in Los Angeles mit seinem Arzt Dr. Neal ElAttrache, der ihn nach seinem im Januar erlittenen Achillessehnenriss operiert hatte. Der Termin verlief laut "ESPN" ermutigend. Kittles Rehabilitation verläuft demnach besser als ursprünglich erwartet. Dadurch besitzt der 32-Jährige weiterhin eine realistische Chance, beim Saisonauftakt der 49ers gegen die Los Angeles Rams auf dem Feld zu stehen. Die Partie findet im australischen Melbourne statt.

+++ 19. August, 19:02 Uhr: Jayden Higgins reißt sich das Kreuzband +++ Die Houston Texans müssen kurz vor dem Saisonbeginn einen herben Rückschlag hinnehmen. Jayden Higgins musste das Training am Dienstag verletzt verlassen. Erste Insider- und Medienberichte sprechen von einem Kreuzbandriss. Das würde den Wide Receiver die gesamte Saison kosten. Ein offizielles Statement seitens der Franchise gab es noch nicht. Erst im letzten Jahr wurde er von den Texans in der zweiten Runde gedraftet und spielte eine erfolgreiche Rookie-Saison. Er fing 41 Bälle und machte insgesamt 525 Yards mit sechs Touchdowns. In der kommenden Saison war er neben Nico Collins und Xavier Hutchinson fest als Starter eingeplant.

+++ 19. August, 17:24 Uhr: Alvin Kamara fällt mindestens einen Monat aus +++ Die New Orleans Saints sorgen sich um Running Back Alvin Kamara. Wegen einer Innenbandzerrung wird der 31-Jährige mindestens einen Monat ausfallen. Neben Kamara haben die Saints im März auch Travis Etienne Jr. von den Jacksonville Jaguars verpflichtet. Etienne unterschrieb bei seiner Verpflichtung einen Vierjahresvertrag über insgesamt mehr als 52 Millionen Dollar. Laut "ESPN" sollen sich die beiden Running Backs die Snaps teilen. Eine klare Nummer eins gibt es demnach nicht. Nach Kamaras Verletzung dürfte Etienne in den ersten Spielen deutlich mehr Snaps bekommen. Ob der 31-Jährige zum Saisonauftakt rechtzeitig fit wird, ist noch offen.

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