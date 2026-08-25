NFL NFL: QB1 - und dann das! Deshaun Watson mit Horror-Training Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Die Cleveland Browns werden mit Deshaun Watson als Starting Quarterback in die neue Saison starten. Nachdem der 30-Jährige bei seinem Preseason-Auftritt von den eigenen Fans ausgebuht wurde, kritisierte er diese anschließend. Dafür entschuldigt sich Watson nun.

Fans und Watson: Die Stimmung ist angespannt "Es ist etwas Persönliches. Ich finde es respektlos. Deshalb werde ich meine Gefühle dazu für mich und meine Familie behalten. Und ja, ich werde die Sache abhaken“, sagte Watson auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu den Buhrufen der Fans. Bereits 2022 stand Watson heftig in der Kritik. Allerdings nicht wegen seiner Leistungen auf dem Football-Feld, sondern aufgrund von Vorwürfen abseits des Spielfelds. Mehrere Frauen warfen Watson sexuelle Übergriffe und unangemessenes Verhalten bei Massageterminen vor. Die NFL suspendierte ihn daraufhin für elf Spiele und belegte ihn mit einer Geldstrafe von fünf Millionen US-Dollar.

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Watson entschuldigt sich: "Ich lebe von der Energie" Auf seiner ersten Pressekonferenz als Starter entschuldigt sich Watson nun bei den Fans für seine Äußerungen. "Ich glaube, meine Emotionen haben mich überwältigt. Meine Kommentare waren keinesfalls gegen die Fans in der Stadt gerichtet, denn ich habe viele großartige Fans, die mich unterstützt haben", erklärte der 30-Jährige. "Ich verstehe die Frustration. Ich verstehe alles, was damit zusammenhängt. Und jetzt will ich mich einfach nur auf Football konzentrieren und sicherstellen, dass ich mein Bestes gebe und mein volles Potenzial ausschöpfe, denn ich lebe von der Energie", sagte der seit 2022 für die Browns aktive Quarterback. NFL Preseason: Milton sticht Howell aus, Watson wird trotz Debakel Starter - Gewinner und Verlierer des 2. Spieltags Ob die Fans ihn weiterhin ausbuhen oder ihm künftig wieder zujubeln werden, wird sich zeigen.

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