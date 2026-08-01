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NFL: Rams-Comeback von Aaron Donald? Cheftrainer Sean McVay macht Hoffnung
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL - Rams-Coach schießt gegen Medien: "Mir scheißegal!"
Videoclip • 01:15 Min
Kehrt Aaron Donald aus dem Ruhestand zu den L.A. Rams zurück? Cheftrainer Sean McVay macht Hoffnung.
Tritt Sean McVay aktuell vor Pressevertreter, dann muss er eine Frage wieder und wieder beantworten: Wie ist der Stand bei Aaron Donald?
2023 hatte der dreimalige Defensive Player of the Year eigentlich seine Karriere beendet, seit Wochen deutet sich nun aber schon ein mögliches Comeback an.
Bei seinem jüngsten Medientermin wurde der Cheftrainer der Los Angeles Rams erneut nach dem aktuellen Stand gefragt. McVay erklärte dabei, er gehe nicht davon aus, dass der Defensive Lineman eine Entscheidung treffen werde, bevor die Rams zurück in ihrem Trainingskomplex in Woodland Hills/Kalifornien sind.
Aktuell absolviert die Franchise den ersten Teil ihres Trainingslagers an der südlich von L.A. gelegenen Loyola Marymount University, dort verbleibt das Team bis zum 7. August.
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McVay macht Rams-Fans Hoffnung
Dass sich die Rams-Fans berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr des Superstars machen dürfen, wurde aber mit der nächsten Aussage deutlich: "Wenn es einen Trend gibt, dann geht er nach oben."
Die Rams starten am 10. September in Australien gegen die San Francisco 49ers in die neue Saison.
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