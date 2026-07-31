NFL NFL: Giants-Star räumt bei Beauty-Quiz ab - und staunt selbst! Videoclip • 01:42 Min Link kopieren Teilen

Der frühere NFL-Quarterback Tony Romo ist laut eines Polizeiberichts in den USA wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Nach neuesten Erkenntnissen führte er dabei auch Alkohol mit sich.

Für Tony Romo endete eine Autofahrt am 23. Juli in Polizeigewahrsam. Nachdem der ehemalige NFL-Quarterback auf der Interstate 43 von der Polizei angehalten wurde, folgte die Festnahme. Laut eines Polizeiberichts des Milwaukee County Sheriff’s Office soll er bei einem Alkoholtest schlecht abgeschnitten haben und wurde anschließend erkennungsdienstlich behandelt. NFL Top 100 vor Saison 2026: Platz 100 bis 51 - Caleb Williams feiert Debüt Gegen ihn besteht also der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, allerdings wurde er anschließend auch wieder freigelassen.

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Romo führte Alkohol mit sich Nun veröffentlichte das Milwaukee County Sheriff's Office drei Aussagen zu dem Fall. In einer erklärte es, dass Romo "eine offene Flasche eines alkoholischen Getränks" auf dem Beifahrersitz mit sich führte, als er von der Polizei angehalten wurde. Eine weitere Aussage besagt, dass er von der Polizei beobachtet wurde, wie er im sogenannten Gore-Bereich – der Trennzone zwischen dem Autobahnverkehr und den Auffahrspuren – andere Fahrzeuge überholte, was strengstens verboten ist. Als die Polizei ihn während der Kontrolle danach befragte, war ihm überhaupt nicht klar, was der Gore-Bereich überhaupt sei. Wie Aufnahmen von einer Body-Cam zeigen, sagte Romo den Beamten, dass er vom Golfkurs komme und auf dem Weg sei, um seine Großeltern zu besuchen. Der Polizeibeamte erwiderte daraufhin, dass er Romo verdächtige, weil dieser "rote, glasige Augen" habe und den "Geruch eines berauschenden alkoholischen Getränks" verströme.

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Gerichtstermin im September Romo, mittlerweile Analyst von "CBS", hat nun wegen dieses Vorfalls am 21. September einen Gerichtstermin. Als er von der Polizei angehalten wurde, war er auf dem Weg zur High School in Burlington in Wisconsin. "CBS" gab zunächst kein Statement zur Festnahme des TV-Experten ab. Während seiner aktiven NFL-Karriere von 2004 bis 2016 nahm der einstige Star der Dallas Cowboys vier Mal am Pro Bowl teil. Mit 248 Touchdown-Pässen hält er bei den Texanern weiterhin den Franchise-Rekord. Bevor ihn Dak Prescott überbot, hielt er auch den Franchise-Rekord für Karriere-Passing-Yards (34.183). Auch interessant: Kommentar: Mit Aaron Donald wären die Los Angeles Rams das Maß aller Dinge Und: Mayfield fühlt sich von Bucs "respektlos" behandelt

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