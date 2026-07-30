EA Sports hat bekanntgegeben, welche Rookies im Videospiel "Madden NFL 27" die besten Bewertungen erhalten haben. Ausgerechnet Nummer-eins-Pick Fernando Mendoza schneidet schlecht ab.

Die NFL-Saison ist noch einige Wochen entfernt, auf der Konsole und dem Computer geht es aber bereits ordentlich her.

Das Spiel "Madden NFL 27" von EA Sports wird am 13. August erscheinen. Der Entwickler hat bereits verraten, welche Rookies die besten Bewertungen erhalten haben.

Das Besondere: Nummer-eins-Pick Fernando Mendoza von den Las Vegas Raiders hat es gar nicht erst in die Top 10 geschafft.

Der Heisman-Trophy-Gewinner, der am College für die Indiana Hoosiers spielte, bekam lediglich ein Rating von 74.