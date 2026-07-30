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Madden NFL 27: Die zehn besten Rookies - Nummer-eins-Pick Mendoza weit abgeschlagen
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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NFL: Sechs Spieler im legendären "Club 99" für Madden 27
Videoclip • 01:03 Min
EA Sports hat bekanntgegeben, welche Rookies im Videospiel "Madden NFL 27" die besten Bewertungen erhalten haben. Ausgerechnet Nummer-eins-Pick Fernando Mendoza schneidet schlecht ab.
Die NFL-Saison ist noch einige Wochen entfernt, auf der Konsole und dem Computer geht es aber bereits ordentlich her.
Das Spiel "Madden NFL 27" von EA Sports wird am 13. August erscheinen. Der Entwickler hat bereits verraten, welche Rookies die besten Bewertungen erhalten haben.
Das Besondere: Nummer-eins-Pick Fernando Mendoza von den Las Vegas Raiders hat es gar nicht erst in die Top 10 geschafft.
Der Heisman-Trophy-Gewinner, der am College für die Indiana Hoosiers spielte, bekam lediglich ein Rating von 74.
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Platz 9 (geteilt): Francis Mauigoa
Rating: 78
NFL-Team: New York Giants
Position: Guard
Pick: Nr. 10
College-Team: Miami Hurricanes
Platz 9 (geteilt): Malachi Lawrence
Rating: 78
NFL-Team: Dallas Cowboys
Position: Linebacker
Pick: Nr. 23
College-Team: UCF Knights
Platz 5 (geteilt): Spencer Fano
Rating: 79
NFL-Team: Cleveland Browns
Position: Offensive Tackle
Pick: Nr. 9
College-Team: Utah Utes
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Platz 5 (geteilt): Akheem Mesidor
Rating: 79
NFL-Team: Los Angeles Chargers
Position: Linebacker
Pick: Nr. 22
College-Team: Miami Hurricanes
Platz 5 (geteilt): Mansoor Delane
Rating: 79
NFL-Team: Kansas City Chiefs
Position: Cornerback
Pick: Nr. 6
College-Team: LSU Tigers
Platz 5 (geteilt): Arvell Reese
Rating: 79
NFL-Team: New York Giants
Position: Linebacker
Pick: Nr. 5
College-Team: Ohio State Buckeyes
Platz 4: Rueben Bain Jr.
Rating: 80
NFL-Team: Tampa Bay Buccaneers
Position: Edge
Pick: Nr. 15
College-Team: Miami Hurricanes
Platz 3: David Bailey
Rating: 81
NFL-Team: New York Jets
Position: Defensive End
Pick: Nr. 2
College-Team: Texas Tech Red Raiders
Platz 1 (geteilt): Caleb Downs
Rating: 82
NFL-Team: Dallas Cowboys
Position: Safety
Pick: Nr. 11
College-Team: Ohio State Buckeyes
Platz 1 (geteilt): Jeremiyah Love
Rating: 82
NFL-Team: Arizona Cardinals
Position: Running Back
Pick: Nr. 3
College-Team: Notre Dame Fighting Irish
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