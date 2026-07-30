Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NFL

Madden NFL 27: Die zehn besten Rookies - Nummer-eins-Pick Mendoza weit abgeschlagen

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

NFL

NFL: Sechs Spieler im legendären "Club 99" für Madden 27

Videoclip • 01:03 Min

EA Sports hat bekanntgegeben, welche Rookies im Videospiel "Madden NFL 27" die besten Bewertungen erhalten haben. Ausgerechnet Nummer-eins-Pick Fernando Mendoza schneidet schlecht ab.

Die NFL-Saison ist noch einige Wochen entfernt, auf der Konsole und dem Computer geht es aber bereits ordentlich her.

Das Spiel "Madden NFL 27" von EA Sports wird am 13. August erscheinen. Der Entwickler hat bereits verraten, welche Rookies die besten Bewertungen erhalten haben.

Das Besondere: Nummer-eins-Pick Fernando Mendoza von den Las Vegas Raiders hat es gar nicht erst in die Top 10 geschafft.

Der Heisman-Trophy-Gewinner, der am College für die Indiana Hoosiers spielte, bekam lediglich ein Rating von 74.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball

    Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball

    Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball

    Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball

    Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 9 (geteilt): Francis Mauigoa

Rating: 78

NFL-Team: New York Giants

Position: Guard

Pick: Nr. 10

College-Team: Miami Hurricanes

Platz 9 (geteilt): Malachi Lawrence

Rating: 78

NFL-Team: Dallas Cowboys

Position: Linebacker

Pick: Nr. 23

College-Team: UCF Knights

Platz 5 (geteilt): Spencer Fano

Rating: 79

NFL-Team: Cleveland Browns

Position: Offensive Tackle

Pick: Nr. 9

College-Team: Utah Utes

Die aktuellsten NFL-Videos

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 5 (geteilt): Akheem Mesidor

Rating: 79

NFL-Team: Los Angeles Chargers

Position: Linebacker

Pick: Nr. 22

College-Team: Miami Hurricanes

Platz 5 (geteilt): Mansoor Delane

Rating: 79

NFL-Team: Kansas City Chiefs

Position: Cornerback

Pick: Nr. 6

College-Team: LSU Tigers

Platz 5 (geteilt): Arvell Reese

Rating: 79

NFL-Team: New York Giants

Position: Linebacker

Pick: Nr. 5

College-Team: Ohio State Buckeyes

Platz 4: Rueben Bain Jr.

Rating: 80

NFL-Team: Tampa Bay Buccaneers

Position: Edge

Pick: Nr. 15

College-Team: Miami Hurricanes

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 3: David Bailey

Rating: 81

NFL-Team: New York Jets

Position: Defensive End

Pick: Nr. 2

College-Team: Texas Tech Red Raiders

Platz 1 (geteilt): Caleb Downs

Rating: 82

NFL-Team: Dallas Cowboys

Position: Safety

Pick: Nr. 11

College-Team: Ohio State Buckeyes

Platz 1 (geteilt): Jeremiyah Love

Rating: 82

NFL-Team: Arizona Cardinals

Position: Running Back

Pick: Nr. 3

College-Team: Notre Dame Fighting Irish

Auch interessant: Williams ziert das neue Madden-Cover und schreibt Geschichte Und: Mahomes rechtzeitig fit? Kehrt Donald zurück? Die spannendsten Fragen vor dem Trainingslager

Dir gefallen ran-News?

- Anzeige -

Mehr NFL-News