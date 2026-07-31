Die Dallas Cowboys gehen offenbar mit gehörigem Selbstvertrauen in die neue Saison. Davon zeugt der neue Slogan von Quarterback Dak Prescott für die Offensive des Teams.

Dak Prescott hat einen neuen Slogan für die Offensive der Dallas Cowboys, wie Offensive Tackle Tyler Guyton "The Athletic" verriet. Demnach spricht der Quarterback immer wieder von der "Greatest Offense there is" (zu Deutsch: "die beste Offense, die es gibt") oder auch der Kurzform "GOTI".

Die Offensive gehörte in der Vorsaison bereits zu den besten der Liga. Trotz der enttäuschenden Saison (7-9-1) erzielte sie die zweitmeisten Yards pro Spiel und die siebtmeisten Punkte pro Spiel.

Mit CeeDee Lamb, George Pickens, Jake Ferguson und Javonte Williams hat Prescott eine ganze Reihe talentierter Offensivspieler in seinem Arsenal, was die Cowboys schwer auszurechnen macht.