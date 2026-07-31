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NFL: Dak Prescott bezeichnet Offensive der Dallas Cowboys als beste der Liga
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Dallas Cowboys gehen offenbar mit gehörigem Selbstvertrauen in die neue Saison. Davon zeugt der neue Slogan von Quarterback Dak Prescott für die Offensive des Teams.
Dak Prescott hat einen neuen Slogan für die Offensive der Dallas Cowboys, wie Offensive Tackle Tyler Guyton "The Athletic" verriet. Demnach spricht der Quarterback immer wieder von der "Greatest Offense there is" (zu Deutsch: "die beste Offense, die es gibt") oder auch der Kurzform "GOTI".
Die Offensive gehörte in der Vorsaison bereits zu den besten der Liga. Trotz der enttäuschenden Saison (7-9-1) erzielte sie die zweitmeisten Yards pro Spiel und die siebtmeisten Punkte pro Spiel.
Mit CeeDee Lamb, George Pickens, Jake Ferguson und Javonte Williams hat Prescott eine ganze Reihe talentierter Offensivspieler in seinem Arsenal, was die Cowboys schwer auszurechnen macht.
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Dallas Cowboys: Stabilisiert sich die Defensive?
Hauptgrund für das schlechte Abschneiden in der Vorsaison war die schwache Defensive. Schon zum zweiten Mal in Serie gehörte sie zu den schlechtesten der Liga und ließ 30,1 Punkte pro Spiel zu, was der schlechteste Wert überhaupt war.
Das soll sich in diesem Jahr ändern, weshalb die Franchise Defensive Coordinator Christian Parker ins Boot holte, der mit 34 Jahren der jüngste in der Geschichte des Teams ist.
Dazu legten die Cowboys auch personell den Fokus auf die Defensive. Safety Jalen Thompson und Cornerback Cobie Durant kamen als Free Agents ins Team, Linebacker Dee Winters und Edge Rusher Rashan Gary via Trades. Im Draft schnappten sie sich zudem mit Safety Caleb Downs und Edge Rusher Malachi Lawrence zwei spannende Talente in der ersten Runde.
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