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Madden NFL 27: Top 10 der Quarterbacks - Mahomes abgeschlagen

Aktualisiert:

von Oliver Jensen

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NFL: Sechs Spieler im legendären "Club 99" für Madden 27

Videoclip • 01:03 Min

Patrick Mahomes ist bei "Madden NFL 27" längst nicht mehr das Nonplusultra, dafür haben zwei andere Quarterbacks die maximale Spielerbewertung erhalten. ran zeigt die Top 10 der Quarterbacks.

Bevor im September die neue NFL-Saison beginnt, geht es bereits auf der Konsole und dem Computer ordentlich her.

Das Spiel "Madden NFL 27" von EA Sports wird am 13. August erscheinen. Der Entwickler hat bereits verraten, welche Quarterbacks die besten Bewertungen erhalten haben.

ran zeigt die Top 10 der Playmaker.

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Platz 10: Jared Goff

Rating: 88

Team: Detroit Lions

Platz 8 (geteilt): Caleb Williams

Rating: 90

Team: Chicago Bears

Platz 8 (geteilt): Justin Herbert

Rating: 90

Team: Los Angeles Chargers

Platz 7: Dak Prescott

Rating: 91

Team: Dallas Cowboys

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Die aktuellsten NFL-Videos

Platz 6: Drake Maye

Rating: 92

Team: New England Patriots

Platz 5: Patrick Mahomes

Rating: 93

Team: Kansas City Chiefs

Platz 4: Lamar Jackson

Rating: 94

Team: Baltimore Ravens

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Platz 3: Joe Burrow

Rating: 97

Team: Cincinnati Bengals

Platz 1 (geteilt): Josh Allen

Rating: 99

Team: Buffalo Bills

Platz 1 (geteilt): Matthew Stafford

Rating: 99

Team: Los Angeles Rams

Auch interessant: Williams ziert das neue Madden-Cover und schreibt Geschichte Und: Mahomes rechtzeitig fit? Kehrt Donald zurück? Die spannendsten Fragen vor dem Trainingslager

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