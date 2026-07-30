Madden NFL 27: Top 10 der Quarterbacks - Mahomes abgeschlagen

NFL: Sechs Spieler im legendären "Club 99" für Madden 27

Patrick Mahomes ist bei "Madden NFL 27" längst nicht mehr das Nonplusultra, dafür haben zwei andere Quarterbacks die maximale Spielerbewertung erhalten. ran zeigt die Top 10 der Quarterbacks.

Bevor im September die neue NFL-Saison beginnt, geht es bereits auf der Konsole und dem Computer ordentlich her.

Das Spiel "Madden NFL 27" von EA Sports wird am 13. August erscheinen. Der Entwickler hat bereits verraten, welche Quarterbacks die besten Bewertungen erhalten haben.

ran zeigt die Top 10 der Playmaker.