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Madden NFL 27: Top 10 der Quarterbacks - Mahomes abgeschlagen
Aktualisiert:von Oliver Jensen
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NFL: Sechs Spieler im legendären "Club 99" für Madden 27
Videoclip • 01:03 Min
Patrick Mahomes ist bei "Madden NFL 27" längst nicht mehr das Nonplusultra, dafür haben zwei andere Quarterbacks die maximale Spielerbewertung erhalten. ran zeigt die Top 10 der Quarterbacks.
Bevor im September die neue NFL-Saison beginnt, geht es bereits auf der Konsole und dem Computer ordentlich her.
Das Spiel "Madden NFL 27" von EA Sports wird am 13. August erscheinen. Der Entwickler hat bereits verraten, welche Quarterbacks die besten Bewertungen erhalten haben.
ran zeigt die Top 10 der Playmaker.
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Platz 10: Jared Goff
Rating: 88
Team: Detroit Lions
Platz 8 (geteilt): Caleb Williams
Rating: 90
Team: Chicago Bears
Platz 8 (geteilt): Justin Herbert
Rating: 90
Team: Los Angeles Chargers
Platz 7: Dak Prescott
Rating: 91
Team: Dallas Cowboys
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Platz 6: Drake Maye
Rating: 92
Team: New England Patriots
Platz 5: Patrick Mahomes
Rating: 93
Team: Kansas City Chiefs
Platz 4: Lamar Jackson
Rating: 94
Team: Baltimore Ravens
Platz 3: Joe Burrow
Rating: 97
Team: Cincinnati Bengals
Platz 1 (geteilt): Josh Allen
Rating: 99
Team: Buffalo Bills
Platz 1 (geteilt): Matthew Stafford
Rating: 99
Team: Los Angeles Rams
Auch interessant: Williams ziert das neue Madden-Cover und schreibt Geschichte Und: Mahomes rechtzeitig fit? Kehrt Donald zurück? Die spannendsten Fragen vor dem Trainingslager
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