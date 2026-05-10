Deutsch-Amerikaner voller Vorfreude
NFL: Amon-Ra St. Brown "motivierter denn je" vor der Saison 2026
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
NFL
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Videoclip • 01:03 Min
NFL-Receiver Amon-Ra St. Brown hat sich vor der neuen NFL-Saison angriffslustig gezeigt. Der Deutsch-Amerikaner ist nach einer enttäuschenden Saison 2025 "motivierter denn je".
In der NFL gehen die Trainingsvorbereitungen zur neuen Saison los und Spieler bringen sich vor den offiziellen Trainings für ihre Teams in Form.
Amon-Ra St. Brown hat sich dazu in einem Interview mit "ESPN" geäußert und betont, wie groß seine Vorfreude und Motivation auf die neue Saison mit den Detroit Lions ist.
Nach einem für das Team enttäuschenden Jahr, in dem der 26 Jahre alte Passempfänger noch einer der Lichtblicke war, hat St. Brown mit der Franchise das ganz große Ziel vor Augen.
St. Brown zeigt sich voller Vorfreude
"Ich habe das Gefühl, dass der Kern der Truppe beisammengeblieben ist. Viele unserer besten Spieler, die schon lange dabei sind, sind noch dabei. Wenn man einen solchen Kern hat wie wir, hat man meiner Meinung nach immer eine Chance auf den großen Wurf. Wir müssen das also nur noch zusammenbringen", sagte er selbstbewusst.
Für ihn persönlich hätte die Vorbereitung nicht viel später starten dürfen: "Ich freue mich, wieder zu arbeiten. Nach der enttäuschenden Saison bin ich motivierter denn je."
Nach einer turbulenten Offseason mit dem Trade von Running Back David Montgomery zu den Houston Texans und einigen Veränderungen auf den Coaching-Positionen sieht St. Brown die Franchise dennoch gut aufgestellt.
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Detroit ist gut aufgestellt für die Saison 2026
Auch wenn er mit dem Abgang Montgomerys nicht zufrieden war, sieht er eine erfolgreiche Offseason hinter sich: "Wir haben ein paar Free Agents, haben ein paar gute Spieler unter Vertrag genommen und ein paar gute Spieler gedraftet, und wir haben die richtigen Trainer. Jetzt müssen wir es nur alle zusammenbringen."
Die Chance dazu werden sie ab dem 27. Mai haben. Dann geht das offizielle Training in Detroit wieder los. Das Minicamp wird ab dem 16. Juni abgehalten.
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