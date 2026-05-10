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NFL: Mike McDaniels spezieller Plan für Justin Herbert bei den Los Angeles Chargers
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
NFL
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Videoclip • 01:03 Min
Mike McDaniel hat nach seinem Start als Offensive Coordinator bei den Los Angeles Chargers über erste Erfahrungen mit Justin Herbert berichtet und genau angegeben, was sein Plan mit ihm ist.
Nach seinem Aus bei den Miami Dolphins hat Mike McDaniel eine neue Heimat in der NFL gefunden. Ihn zog es als Offensive Coordinator zu den Los Angeles Chargers.
Dort arbeitet der ehemalige Head Coach seit Kurzem eng mit Starting Quarterback Justin Herbert zusammen. Ein Matchup, das sich durch McDaniels temporeiche Offensive und den smarten Playmaker gut ergänzen sollte.
Nach kurzer Zeit an der Westküste bestätigt McDaniel, dass sich die Entscheidung, mit seiner Familie an das andere Ende der USA zu ziehen, gelohnt hat.
Trainerrolle trotz Rückschritt bewusst getroffen
Auch die Änderung seiner Rolle, von einem Cheftrainer-Posten in die Koordinatoren-Rolle zu wechseln, fühle sich nach den ersten Einheiten richtig an.
Das unterstrich er auf der klubeigenen Seite der Chargers in einem Interview: "Ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen. Justin war einer der Hauptgründe dafür, dass ich mit meiner Familie hierhergezogen bin."
Und es hat sich wohl gelohnt: "Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass er diese übertroffen hat. Er ist einfach sehr motiviert und konzentriert. Ich bin sehr beeindruckt und sehr motiviert, diesen Prozess fortzusetzen, denn bisher läuft alles gut. Wir stehen noch ganz am Anfang des Rennens, aber zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich mit dieser Arbeitsbeziehung und dem gemeinsamen Weg mit ihm nicht zufriedener sein."
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McDaniel möchte Herbert zum "besten Football seiner Karriere" pushen
Auch wenn ein positives Klima in den ersten Wochen einer Saison nichts Ungewöhnliches ist, kann man bei der Konstellation in LA von einem langfristig positiven Effekt ausgehen.
In zwei aufeinanderfolgenden Jahren schieden die Chargers ohne Sieg und mit zusammengerechnet lediglich 15 Punkten aus den Playoffs aus. Greg Roman musste daraufhin seinen Posten an McDaniel übergeben.
Dieser hat mit seinem Quarterback, der zu den Top-Leuten auf seiner Position in der Liga zählt, Großes vor: "Wir wollen in allem, was wir tun, Spitzenleistungen erbringen und die Position auf eine neue Art und Weise meistern."
Und weiter: "Es geht darum, dass er die Position auf eine Weise spielt, wie er es noch nie zuvor getan hat, und dass letztendlich für alle um ihn herum offensichtlich wird, dass er den besten Football seiner Karriere spielt."
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McDaniel will Herbert zum Karrierehoch pushen
Angesetzt wird dazu beim Tempo des Ballwerfers. McDaniel sagte, dass Herbert an seiner Fußarbeit arbeiten müsse, um einen schnelleren Spielrhythmus zu entfachen.
Dafür seien die Bereitschaft und das Engagement, neue Dinge auszuprobieren, Alleinstellungsmerkmale des 28-Jährigen.
Ziel unter McDaniel wird es sein, dass Herbert weniger Hits einstecken oder improvisieren muss, um diesen zu entgehen. Über allem steht laut dem OC, Herbert zu seiner besten Saison in seiner NFL-Karriere zu bringen.
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