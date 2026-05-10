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NFL-Rookie sorgt mit erstem Vertrag direkt für Rekord
Aktualisiert:von Franziska Wendler
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Videoclip • 01:29 Min
Cardinals-Rookie Jeremiyah Love schreibt NFL-Geschichte. Nie bekam ein neuer Running Back eine höhere Garantiesumme.
Zwar stand er in der NFL noch bei keinem einzigen Snap auf dem Feld, dennoch hat Jeremiyah Love bereits Geschichte geschrieben.
Der Running Back von Notre Dame, der beim NFL Draft 2026 von den Arizona Cardinals an Position drei ausgewählt wurde, hat einen ganz besonderen Vertrag unterzeichnet.
Der 20-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag über 53 Millionen US-Dollar – jeder einzelne Dollar davon ist garantiert. Er erhält damit die höchste Garantiesumme, die in der Liga-Historie je an einen Rookie-Running-Back vergeben wurde.
Sein Jahresgehalt von 13,25 Millionen liegt bereits auf Rang sieben aller aktuell in der NFL aktiven Running Backs.
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Millionen verändern das Leben von Love
"Das verändert das Leben sehr. Diese Summe würde das Leben von jedem verändern", sagte Love zum Start des Rookie-Minicamps der Cardinals vor US-Reportern: "Für mich persönlich ändert das nichts an meiner Einstellung. Natürlich bekomme ich nur so viel, weil ich die Nummer drei im Draft bin. Jeder Spieler, der früh gedraftet wird, bekommt viel Geld."
Und weiter: "Letztendlich habe ich noch nichts geleistet. Ich komme mit einer bestimmten Einstellung in die Liga. Ich bin bereit zu arbeiten und mir das zu verdienen, was mir gegeben wurde."
So sei Love bei den Cards, "um Football zu spielen. Man wird dafür gut bezahlt, aber am Ende muss ich auf dem Platz trotzdem Leistung bringen. Das Geld ist nun da, was ein großer Segen ist. Es ist eine Menge Geld", so der Sportler.
Höchster Running-Back-Draft seit Barkley
Seit dem Draft von Saquon Barkley durch die New York Giants an Position zwei im Jahr 2018 wurde in der besten Football-Liga der Welt kein Running Back mehr derart hoch gedraftet.
Seinerzeit bekam Barkley, der inzwischen mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen hat, eine Garantiesumme von 31,8 Millionen.
Love brachte es in den vergangenen beiden Spielzeiten am College bei Notre Dame auf 3.014 Scrimmage Yards und 40 Touchdowns.
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