NFL - Atlanta Falcons: Running Back Bijan Robinson knackt Kohle-Rekord

NFL: Surfen neben Luxus-Yacht - So feiert Tom Brady seinen Geburtstag

Die Atlanta Falcons haben ein sportliches und finanzielles Statement gesetzt. Bijan Robinson ist jetzt der bestbezahlte Running Back der NFL-Geschichte.

Bijan Robinson schreibt NFL-Geschichte: Der Running Back hat von den Atlanta Falcons einen neuen Vertrag bekommen und ist dadurch der bestbezahlte Running Back in der Historie der Liga.

Das war bis jetzt Saquon Barkley, der bei den Philadelphia Eagles 20,6 Millionen Dollar pro Jahr bekommt.

Laut "ESPN" wird Robinsons Vertrag um drei Jahre verlängert. Inklusive Boni umfasst das Paket ein Gesamtvolumen von bis zu 75 Millionen Dollar. 51 Millionen Dollar davon sind garantiert, was ebenfalls ein neuer Rekord für einen Running Back ist.