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NFL - Atlanta Falcons: Running Back Bijan Robinson knackt Kohle-Rekord
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Atlanta Falcons haben ein sportliches und finanzielles Statement gesetzt. Bijan Robinson ist jetzt der bestbezahlte Running Back der NFL-Geschichte.
Bijan Robinson schreibt NFL-Geschichte: Der Running Back hat von den Atlanta Falcons einen neuen Vertrag bekommen und ist dadurch der bestbezahlte Running Back in der Historie der Liga.
Das war bis jetzt Saquon Barkley, der bei den Philadelphia Eagles 20,6 Millionen Dollar pro Jahr bekommt.
Laut "ESPN" wird Robinsons Vertrag um drei Jahre verlängert. Inklusive Boni umfasst das Paket ein Gesamtvolumen von bis zu 75 Millionen Dollar. 51 Millionen Dollar davon sind garantiert, was ebenfalls ein neuer Rekord für einen Running Back ist.
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Bijan Robinson: Wird er schon bald entthront?
Die Falcons hatten Robinson 2023 im Draft an achter Stelle ausgewählt. Am Freitag zog die Franchise noch die Fifth-Year-Option in Robinsons Rookie-Vertrag.
In der vergangenen Saison führte Robinson die NFL mit 2.298 Scrimmage Yards an und wurde dafür erstmals ins All-Pro First Team gewählt. Außerdem stellte der zweimalige Pro Bowler mehrere persönliche Bestmarken auf: 1.478 Rushing Yards, 5,1 Yards pro Lauf, 79 gefangene Pässe und 820 Receiving Yards.
Es ist aber gut möglich, dass die neu aufgestellte Kohle-Bestmarke schon bald wieder geknackt wird. Denn Jahmyr Gibbs wartet bei den Detroit Lions auf einen neuen Vertrag, er befindet sich deshalb in einem Hold-In.
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