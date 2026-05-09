NFL: Aaron Rodgers' besten Momente! Mehr als nur Hail Mary

Verhandelt Aaron Rodgers schon bald mit den Pittsburgh Steelers? Aktuell herrscht rund um den Quarterback-Superstar Verwirrung.

Verwirrung. Kein Wort scheint in Bezug auf Aaron Rodgers aktuell besser zu passen.

Jüngst hatte NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, die Franchise und der Quarterback-Superstar würden sich an diesem Wochenende treffen, um einen neuen Vertrag zu verhandeln.

Demnach war das bisherige Angebot 15 Millionen US-Dollar schwer. Das soll der Super-Bowl-Champion von 2010 aber abgelehnt haben.

Dass es in den nächsten beiden Tagen wirklich zu einem Treffen kommt, darf aber bezweifelt werden. Bereits am Freitag erklärte Steelers-General Manager Omar Khan, er wissse überhaupt nicht, wo Rodgers sei.