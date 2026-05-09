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NFL - Aufenthaltsort unbekannt: Pittsburgh Steelers bei Aaron Rodgers verwirrt
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Aaron Rodgers' besten Momente! Mehr als nur Hail Mary
Videoclip • 06:00 Min
Verhandelt Aaron Rodgers schon bald mit den Pittsburgh Steelers? Aktuell herrscht rund um den Quarterback-Superstar Verwirrung.
Verwirrung. Kein Wort scheint in Bezug auf Aaron Rodgers aktuell besser zu passen.
Jüngst hatte NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, die Franchise und der Quarterback-Superstar würden sich an diesem Wochenende treffen, um einen neuen Vertrag zu verhandeln.
Demnach war das bisherige Angebot 15 Millionen US-Dollar schwer. Das soll der Super-Bowl-Champion von 2010 aber abgelehnt haben.
Dass es in den nächsten beiden Tagen wirklich zu einem Treffen kommt, darf aber bezweifelt werden. Bereits am Freitag erklärte Steelers-General Manager Omar Khan, er wissse überhaupt nicht, wo Rodgers sei.
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Wo ist Aaron Rodgers?
Und auch Mark Kaboly, seines Zeichens Steelers-Korrepondent bei der "Pat McAfee Show", berichtet nun ähnliches.
"Soweit ich das beurteilen kann, ist kein Treffen zwischen Aaron Rodgers und den Steelers geplant oder zu erwarten. Ich habe mich bei einigen Leuten im Team erkundigt, und niemand hat ihn bisher gesehen", formuliert er bei "X".
Und weiter: "Heute ist der erste Tag des Rookie-Minicamps. Die Medien werden am Samstag vor Ort sein. Bleibt dran. Vielleicht taucht Rodgers später noch auf, vielleicht morgen, oder vielleicht auch nicht."
Quarterback vor 22. NFL-Saison
Die Pittsburgh Steelers haben in der vergangenen NFL-Saison mit zehn Siegen und sieben Niederlagen die AFC North angeführt und die Playoffs erreicht.
Rodgers stand als Starter 16 Mal auf dem Feld und warf 24 Touchdowns bei sieben Interceptions. Insgesamt brachte er Pässe für 3.322 Yards an.
Mit einem weiteren Jahr in der NFL würde A-Rod seine 22. Saison als aktiver Spieler bestreiten.
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