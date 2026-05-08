Die Seattle Seahawks stehen weiterhin zum Verlauf. Nun droht ein Bieterkrieg zwischen mehreren Milliardären.

Mehrere Milliardäre planen offenbar, ein Angebot für die zum Verkauf stehenden Seattle Seahawks abzugeben. Das berichtet das US-Wirtschaftsmagazin "Sportico".

Demnach haben sich der indische Stahl-Milliardär Aditya Mittal und der ehemalige Boston-Celtics-Boss Wyc Grousbeck zusammengeschlossen, um den amtierenden Super-Bowl-Champion zu erwerben. Dem Bericht nach haben sie schon eine offizielle Interessenbekundung eingereicht und bereiten derzeit ein Angebot vor.

Grousbeck war von 2002 bis 2025 Mehrheitseigner der Celtics und ist seit dem Verkauf 2025 noch Miteigentümer der NBA-Franchise. Mittal, der aus einer der reichsten Familien Indiens stammt, investierte damals rund eine Milliarde Dollar in die Celtics und ist dadurch ebenfalls Miteigentümer.

Da Mittal in London lebt, wäre er der Strippenzieher im Hintergrund, während Grousbeck die Geschicke vor Ort in Seattle lenken würde.