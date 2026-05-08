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NFL: Milliardäre wollen wohl Seattle Seahawks kaufen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:09 Min
Die Seattle Seahawks stehen weiterhin zum Verlauf. Nun droht ein Bieterkrieg zwischen mehreren Milliardären.
Mehrere Milliardäre planen offenbar, ein Angebot für die zum Verkauf stehenden Seattle Seahawks abzugeben. Das berichtet das US-Wirtschaftsmagazin "Sportico".
Demnach haben sich der indische Stahl-Milliardär Aditya Mittal und der ehemalige Boston-Celtics-Boss Wyc Grousbeck zusammengeschlossen, um den amtierenden Super-Bowl-Champion zu erwerben. Dem Bericht nach haben sie schon eine offizielle Interessenbekundung eingereicht und bereiten derzeit ein Angebot vor.
Grousbeck war von 2002 bis 2025 Mehrheitseigner der Celtics und ist seit dem Verkauf 2025 noch Miteigentümer der NBA-Franchise. Mittal, der aus einer der reichsten Familien Indiens stammt, investierte damals rund eine Milliarde Dollar in die Celtics und ist dadurch ebenfalls Miteigentümer.
Da Mittal in London lebt, wäre er der Strippenzieher im Hintergrund, während Grousbeck die Geschicke vor Ort in Seattle lenken würde.
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Seattle Seahawks: 49ers-Investor Khosla mit Angebot?
Ein weiteres Angebot bereitet zudem offenbar Milliardär Vinod Khosla vor. Der 78-Jährige besitzt bereits Anteile an den San Francisco 49ers und hat ebenfalls schon eine Interessenbekundung für eine Übernahme der Franchise eingereicht.
Den NFL-Regularien zufolge müsste der Mitgründer des Tech-Unternehmens "Sun Microsystems" allerdings erst seine Anteile an den 49ers verkaufen, bevor die Liga einer Übernahme zustimmen würde.
Seit Februar stehen die Seahawks offiziell zum Verkauf und werden derzeit treuhänderisch von der Schwester des 2018 verstorbenen Microsoft-Mitgründers Paul Allen geleitet.
Medienberichten zufolge soll der Verkauf der Seahawks einen Rekordpreis zwischen sieben und zehn Milliarden Dollar einbringen und damit die 6,05 Milliarden Dollar, für die die Washington Commanders 2023 verkauft wurden, deutlich übertreffen.
Dennoch ist das Interesse an einem Kauf des Teams laut "ESPN" derzeit "geringer als erwartet".
Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass "Facebook"- und "Meta"-Gründer Mark Zuckerberg und der scheidende "Apple"-CEO Tim Cook Interesse an einem Kauf hätten. Dies wurde jedoch dementiert.