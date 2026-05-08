NFL einigt sich mit Referees auf neuen Tarifvertrag

Die NFL hat sich mit den Referees auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

Die NFL hat mit der NFL Referees Association (NFLRA) einen neuen siebenjährigen Tarifvertrag geschlossen, der bis zur Saison 2032 läuft.

"Diese Einigung zeugt vom gemeinsamen Bekenntnis der Liga und der Gewerkschaft, in die Spielleitung zu investieren und sie weiterzuentwickeln", kommentiert Troy Vincent, Executive Vice President of Football Operations der NFL, die Einigung. "Sie spiegelt auch den unermüdlichen Verbesserungswillen und den Anspruch der Schiedsrichter an exzellente Spielleitung wider. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohl des Spiels", führt er aus.

Durch den neuen Vertrag haben sowohl die Liga als auch die Refs Planungssicherheit. Der alte Kontrakt wäre am 31. Mai 2026 ausgelaufen.