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NFL - Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes bei den OTAs? Andy Reid zögert
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:35 Min
Wie steht es in Sachen Reha bei Patrick Mahomes? Chiefs-Cheftrainer Andy Reid äußert sich.
Im vergangenen Dezember verletzte sich Quarterback-Superstar Patrick Mahomes schwer. Im Spiel gegen die Lose Angeles Chargers zog sich der Spielmacher der Kansas City Chiefs einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie und eine Verletzung des Seitenbands zu.
Seit Monaten befindet sich der 30-Jährige inzwischen in der Reha – und ist dabei offenbar auf einem guten Weg.
Bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Rookie-Minicamps der Franchise erklärte Head Coach Andy Reid, Mahomes sei "gut aufgestellt", um gegen Ende des Monats beim organisierten Mannschaftstraining des Teams teilzunehmen.
Die sogenannten OTAs beginnen am 26. Mai.
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Reid bei Mahomes optimistisch
Aber: Auf die Frage nach Mahomes' Fortschritten zögerte Reid, konkrete Angaben zu machen. Allerdings zeigte er sich durchaus optimistisch.
"Das müssen wir noch abwarten. Er ist in einer guten Verfassung, um einiges zu leisten", sagte Reid. "Sobald die Uhr läuft, läuft sie eben, also muss man einfach abwägen, was man in dieser Situation tun will. Aber er ist in einer Verfassung, in der er alles schaffen kann, denke ich."
Und weiter: "Ich weiß, dass er im Moment viel macht. Er wirft den Ball, und das macht er auf eigene Faust."
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