Wie steht es in Sachen Reha bei Patrick Mahomes? Chiefs-Cheftrainer Andy Reid äußert sich.

Im vergangenen Dezember verletzte sich Quarterback-Superstar Patrick Mahomes schwer. Im Spiel gegen die Lose Angeles Chargers zog sich der Spielmacher der Kansas City Chiefs einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie und eine Verletzung des Seitenbands zu.

Seit Monaten befindet sich der 30-Jährige inzwischen in der Reha – und ist dabei offenbar auf einem guten Weg.

Bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Rookie-Minicamps der Franchise erklärte Head Coach Andy Reid, Mahomes sei "gut aufgestellt", um gegen Ende des Monats beim organisierten Mannschaftstraining des Teams teilzunehmen.

Die sogenannten OTAs beginnen am 26. Mai.