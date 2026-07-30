Wide Receiver Chris Olave kassiert mit seinem neuen Vertrag bei den New Orleans Saints ordentlich ab.

Die New Orleans Saints haben sich mit Wide Receiver Chris Olave auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre geeinigt.

Der Vertrag hat ein Gesamtvolumen von bis zu 132 Millionen US-Dollar, davon sind 90 Millionen garantiert. Dies teilten seine Berater Drew Rosenhaus und Jason Rosenhaus gegenüber "ESPN"-Reporter Adam Schefter mit.

Olave, ein Erstrunden-Pick aus dem NFL Draft 2022 von der Ohio State University, hätte in dieser Saison auf Grundlage der Fünfjahresoption seines Rookievertrags gespielt. Durch die Verlängerung steht er nun bis einschließlich der Saison 2030 bei den Saints unter Vertrag.

Die Vertragsverlängerung folgt auf die bislang beste Saison in Olaves Karriere. Er absolvierte 16 Spiele und kam auf 100 gefangene Pässe für 1.163 Yards sowie neun Touchdowns.