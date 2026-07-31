NFL NFL: Bills-Neuling streamt in Kabine - Coach interveniert Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Die beste Football-Liga der Welt steuert in Richtung neue Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Bei den NFL-Teams wird bereits fleißig für die neue Spielzeit trainiert - ganz nebenbei dreht sich auch das Personalkarussell. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte.

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -

- Anzeige -

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 13. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 13. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 17:00 • American Football AFLE live: 11. Spieltag: Firenze Red Lions at Paris Lights Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 17:00 • American Football AFLE live: 11. Spieltag: Firenze Red Lions at Paris Lights Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blackslive im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blackslive im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

+++ Update, 31. Juli, 06:16 Uhr: 49ers holen ehemaligen Star-Receiver zurück +++ Überraschung bei den San Francisco 49ers, denn ein bekannter Name kehrt zurück: Deebo Samuel wird in der kommenden Saison laut Insider Ian Rapoport wieder in Santa Clara auflaufen. Demnach sei die Franchise unsicher, was der Status von Ricky Pearsall sei, dessen Knieverletzung immer wieder Probleme macht. Samuel wurde ursprünglich 2019 von den 49ers in der zweiten Runde gedraftet, 2025 dann zu den Washington Commanders getradet. Nun kehrt er für ein Jahr und sieben Millionen Dollar zurück.

+++ Update, 29. Juli, 06:26 Uhr: Gonzalez hält sich bei Vertrag bedeckt +++ Vor einigen Tagen äußerte sich Robert Kraft, Besitzer der New England Patriots, zu den Vertragsverhandlungen mit Christian Gonzalez und verriet, dass es ihn zum bestbezahlten Cornerback der NFL machen würde. Nun äußerte sich der Spieler selbst zu den Gesprächen. "Ich verhandle nicht durch die Medien", sagte der als still geltende Top-Star. "Ich hoffe, dass wir bald etwas verkünden können." Gonzalez gilt als einer der besten Cornerbacks der Liga. Er geht in sein vorletztes Vertragsjahr.

+++ Update, 28. Juli, 06:12 Uhr: Vita Vea will getradet werden +++ Schock-Nachricht für die Tampa Bay Buccaneers: Defensive Tackle Vita Vea hat einen Trade angefragt. Das berichten die NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter. Grund dafür seien demnach zum Stillstand gekommene Vertragsverhandlungen. Der 31-Jährige geht in das letzte Jahr seines zweiten Vertrages, der ihm 17 Millionen Dollar für die Saison 2026 einbringen kann, nichts davon ist jedoch garantiert. Bisher nahm er nicht an verpflichtenden Trainingseinheiten teil, war aber stets anwesend. Vea wurde zwei Mal in den Pro Bowl berufen und kommt seit seinem Draft 2018, als die Bucs ihn mit dem zwölften Pick auswählten, auf 35 Sacks als eigentlich Run Stopper.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 26. Juli, 21:58 Uhr: Brissett unterschreibt neuen Vertrag bei den Cardinals +++ Jacoby Brissett hatte weite Teile des Offseason-Programms der Cardinals verpasst, weil er einen verbesserten Vertrag gefordert hat. Jetzt haben sich der 33-Jährige und die Franchise auf einen neuen Vertrag im Wert von bis zu 21 Millionen Dollar geeinigt. Dabei sind 15,5 Millionen Dollar garantiert. Zuvor hätte ihm ein garantiertes Gehalt von 4,88 Millionen Dollar zugestanden. Das neue Arbeitspapier des Quarterbacks enthält allerdings keine Verlängerung, sondern läuft weiterhin am Ende der Saison aus. Brissett wurde 2016 in der dritten Runde von den New England Patriots gedraftet. Nach mehreren Stationen bei verschiedenen Franchises - teils als Starting Quarterback, teils als Backup - unterschrieb er in der abgelaufenen Saison in Arizona. Dort warf er für 3366 Yards und erzielte 23 Touchdowns bei acht Interceptions.

+++ Update, 24. Juli, 06:15 Uhr: Ravens schmeißen Pavia wieder raus +++ Das Kapitel von Rookie Diego Pavia bei den Baltimore Ravens ist schon vor dem Training Camp wieder beendet. Die Franchise trennt sich vom Heisman-Trophy-Finalisten. Pavia war der erste Heisman-Finalist seit zwölf Jahren, der nicht gedraftet wurde. Im Quarterback-Raum der Ravens tummeln sich Lamar Jackson, Tyler Huntley, Skylar Thompson und Joe Fagnano, der ebenfalls Rookie ist.

+++ Update, 22. Juli, 06:08 Uhr: Dolphins verlängern mit Defensiv-Stütze +++ Die Miami Dolphins haben mit dem nächsten Star verlängert. Linebacker Jordyn Brooks unterschrieb ein neues Arbeitspapier für die kommenden drei Jahre, das bestätigte sein Berater bei "ESPN". Der neue Vertrag bringt Brooks 51,3 Millionen Dollar ein, davon 35 Millionen Dollar garantiert. Das katapultiert ihn in der Rangliste der bestbezahlten Linebacker auf Platz sechs. Brooks wurde in der vergangenen Saison ins All-Pro-Team gewählt, ihm gelangen satte 183 Tackles.

+++ Update, 21. Juli, 07:50 Uhr: Packers binden Starter +++ Vertragsverlängerung bei den Green Bay Packers. Die "Cheeseheads" haben die Zukunft mit einem weiteren Starter geklärt und sich mit Defensive Tackle Devonte Wyatt auf einen neuen Kontrakt geeinigt. Wyatt unterschrieb für drei Jahre und 57 Millionen US-Dollar, 20 Millionen davon als Signing Bonus. Dies bestätigte seine Agentur "Win Sports Group" gegenüber "NFL Network". Die Packers wählten den 28-Jährigen im Draft 2022 an Position 28 aus und machten im vergangenen Jahr die Option für sein fünftes Jahr in seinem Kontrakt geltend. In der zurückliegenden Saison konnte er den Packers nicht wie gewünscht helfen, verpasste sieben Spiele verletzt und zog sich im Thanksgiving-Spiel gegen die Detroit Lions einen Wadenbeinbruch sowie Bänderrisse im Sprunggelenk zu, die sein Saisonaus bedeuteten "Ich persönlich weiß, dass ich noch viel mehr zu bieten habe", sagte Wyatt nach der vergangenen Saison. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel mehr zu bieten habe, als ich in diesem Jahr oder in den vergangenen drei Jahren gezeigt habe." Bislang nahm er in der Offseason noch an keinem Packers-Training teil.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 19. Juli, 12:15 Uhr: San Francisco 49ers holen neuen Punter in die Liga +++ Jack Bouwmeester bekommt bei den San Francisco 49ers einen Dreijahresvertrag. Der Punter kommt damit ungedraftet in die NFL, absolvierte seit 2019 insgesamt 53 College-Spiele für Michigan State, Utah und Texas. Dabei führte der gebürtige Australier 213 Punts aus und legte 9338 Yards zurück. Im gleichen Zug setzten die 49ers Tight End Khalil Dinkins auf die Active/Non-Football Injury List. Der Rookie war beim Draft ebenfalls leer ausgegangen. Neben Bouwmeester steht mit Corliss Waitman ein weiterer Punter bei den 49ers unter Vertrag. Der 30-Jährige kam 2021 in die NFL, spielte bislang 52 Mal für die Pittsburgh Steelers und die Denver Broncos. Er erhielt im März einen Kontrakt für eine Saison.

+++ Update, 16. Juni, 05:57 Uhr: New Orleans Saints treffen sich mit Franchise-Legende +++ Seit März ist Defensive End Cam Jordan Free Agent, die New Orleans Saints hatten erst geplant, den Vertrag mit ihm nicht zu verlängern. Jetzt könnte jedoch die Rolle rückwärts kommen: Wie "nola.com" berichtet und sein ehemaliger Teamkollege Terron Armstead bestätigte, treffen sich beide Seiten am Dienstag, um über einen neuen Vertrag zu sprechen. Der 36-Jährige ist eine wahre Legende der Saints. In 15 Spielzeiten kommt er auf 132 Sacks, davon alleine 10,5 in der vergangenen Saison.

+++ Update, 12. Juni, 10:15 Uhr: Dolphins statten Offensiv-Säule mit Top-Vertrag aus +++ Top-Vertrag für einen der besten Center in der NFL: Aaron Brewer, Finalist für die erstmals verliehene Auszeichnung "Protector of the Year", hat sich mit den Miami Dolphins auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, das gab die Franchise bekannt. Der Center unterschreibt für drei Jahre und 52,5 Millionen US-Dollar, 37 Millionen davon sind garantiert. Brewer stand vor der letzten Saison seines Kontrakts – und das bei einem Grundgehalt von 1,22 Millionen US-Dollar, obwohl er inzwischen zu den besten Spielern auf seiner Position gehört. Im Rahmen seines neuen Vertrags wird er 17,5 Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen, was ihn auf Platz drei der bestbezahlten Center der NFL führt. Nur Tyler Linderbaum von den Las Vegas Raiders und Chiefs-Star Creed Humphrey bekommen mehr. Der inzwischen 28-jährige Brewer begann seine Karriere 2020 als Undrafted Free Agent bei den Tennessee Titans und stand seit seinem Wechsel zu den Dolphins vor zwei Jahren in 33 von 34 Spielen auf dem Rasen.

+++ Update, 9. Juni, 07:26 Uhr: Kansas City Chiefs holen L’Jarius Sneed zurück +++ Die Kansas City Chiefs verstärken ihre Secondary mit einem alten Bekannten. Cornerback L’Jarius Sneed kehrt nach Kansas City zurück. Der Deal läuft über ein Jahr. Laut NFL-Insider Adam Schefter kann Sneed dabei bis zu fünf Millionen US-Dollar verdienen. Für die Chiefs ist es eine Reunion mit einem Spieler, der in der Defense von Steve Spagnuolo einst zu den wichtigsten Bausteinen gehörte. Sneed begann seine NFL-Karriere 2020 als Viertrundenpick der Chiefs. In Kansas City entwickelte er sich schnell vom flexiblen Nickelback zum Starter. Mit den Chiefs gewann Sneed zwei Super Bowls und war über Jahre ein zentraler Bestandteil der Secondary. Besonders in seinen letzten drei Jahren bei den Chiefs lieferte Sneed konstant ab. In diesem Zeitraum kam er auf 262 Tackles, 33 verteidigte Pässe, sieben Interceptions, 4,5 Sacks und vier erzwungene Fumbles. Diese Leistungen machten ihn 2024 für die Tennessee Titans interessant. Die Chiefs gaben Sneed damals per Trade ab, kurz darauf unterschrieb er in Tennessee einen lukrativen Vierjahresvertrag. Der Wechsel wurde für beide Seiten aber nicht zur erhofften Erfolgsgeschichte. Sneed hatte bei den Titans mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, vor allem mit einer anhaltenden Oberschenkelverletzung. Nach zwei enttäuschenden Jahren wurde er im März entlassen. Nun bekommt er dort eine neue Chance, wo seine Karriere ihren bislang besten Verlauf nahm.

- Anzeige -