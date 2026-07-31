NFL Injury Update vor der Saison 2026 - Andy Reid über Fitness-Zustand von Patrick Mahomes

NFL NFL - Chiefs-Fans sorgen sich um Mahomes: "Nicht mehr derselbe!" Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Mit dem Beginn der Training Camps geht die Vorbereitung auf die neue NFL-Saison in die heiße Phase. Wie ist der Stand in Sachen Verletzungen? Das aktuelle Injury Update.

Verletzungen gehören in der NFL zur Tagesordnung. Immer wieder ziehen sich die Stars Blessuren zu, leider manchmal auch schwerwiegender Natur. Wie ist der aktuelle Stand der Liga zum Start der Training Camps? Welche Spieler sind verletzt? Wann kehren sie zurück? ran fasst die wichtigsten Neuigkeiten im Injury Update zusammen.

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+++ 31. Juli, 06:49 Uhr: Reid spricht über Mahomes' Fitness +++ Kansas-City-Coach Andy Reid hat am Mittwoch bei seiner Pressekonferenz ein deutliches Statement zum Zustand von Patrick Mahomes abgegeben. "Er sah heute ziemlich gut aus, fand ich. Stark", sagte Reid laut Team-Mitschrift. "Man sieht die Kraft in seinen Beinen, was bei einer Beinverletzung wichtig ist. Darauf schaut man sich zunächst an. Wie sich seine Füße bewegen - die Füße bewegen sich gut. Ich fand es also positiv. Ich meine, ich fand, er sah gut aus." Reid betonte, dass er den Rehabilitationsprozess seines Quarterbacks genau verfolgt: "Ich behalte ihn natürlich genau im Auge. Ich bin nicht der Arzt, aber ich achte genau auf die kleinen Dinge, technisch gesehen." Assistenz-Athletiktrainerin Julie Frymyer habe mit Mahomes gezielt daran gearbeitet, dass er sich sowohl seitlich als auch geradeaus abstoßen und bei Bedarf ausweichen kann.

+++ 30. Juli, 10:45 Uhr: 49ers-Receiver Ricky Pearsall droht längerer Ausfall +++ Rückschlag für Ricky Pearsall: Der Receiver der San Francisco 49ers fehlt aktuell wegen einer Schwellung am hinteren Kreuzband im rechten Knie. Pearsall verpasste bereits in der vergangenen Saison mehrere Spiele wegen einer Verletzung am rechten Knie. Die 49ers zeigen sich besorgt und prüfen laut eigener Aussage "alle Optionen" für die nächsten Schritte – auch eine mögliche Operation steht im Raum. Pearsall hatte sich die Verletzung erstmals im September 2025 gegen die Jacksonville Jaguars zugezogen und verpasste danach zehn Spiele ganz oder teilweise. Auch Receiver-Kollege Christian Kirk plagt eine Wadenverletzung, weshalb der Routinier zuletzt das Training verpasste.

+++ 28. Juli, 07:02 Uhr: Überraschung bei Daniel Jones +++ Im Dezember riss sich Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts dramatisch die Achillessehne. Trotz der Verletzung unterschrieb Jones einen Zweijahresvertrag, der ihm 88 Millionen Dollar einbringt. Wie er selbst nun in der "Pat McAfee Show" bestätigte, wird er ohne Einschränkungen im Training Camp trainieren können. "Die Ärzte haben mich freigegeben", sagte der Quarterback. Nach seiner Verletzung war befürchtet worden, dass er in Woche eins nicht zur Verfügung stehen würde.

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+++ 27. Juli, 06:40 Uhr: Drei Lions-Stars auf der PUP-Liste +++ Rückschlag für die Detroit Lions. Zum Start des Training Camps musste die Franchise aus der NFC North gleich drei Spieler auf die "Physically Unable to Perform"-Liste setzen. So hat das Team offiziell bekanntgegeben, dass sich das Safety-Duo Brian Branch und Kerby Joseph nun auf der PUP-Liste befindet. Auch Tight End Tyler Conklin ist aktuell nicht fähig, an den Trainingseinheiten teilzunehmen. Branch hatte sich im vergangenen Dezember einen Achillessehnenriss zugezogen. Noch im Juni erklärte Head Coach Dan Campbell, es gebe keine Rückschläge bei der Genesung. Allerdings lehnte er ab, einen Zieltermin für eine Rückkehr zu nennen. Joseph wiederum hatte in der vergangenen Saison elf Spiele mit einer Knieverletzung verpasst. Auf die Frage, wann der 25-Jährige wieder zur Verfügung stehe, sagte Campbell im gleichen Atemzug: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht."

+++ 26. Juli, 08:28 Uhr: Ravens rechnen mit Comeback bei Star-Verteidiger +++ Seit Woche zwei der vergangenen Saison ist Defensive Tackle Nnamdi Madubuike von den Baltimore Ravens verletzt. Die Blessur am Hals war so schlimm, dass er zeitweise um die Fortsetzung seiner Karriere fürchten musste. Zwar wurde er von den Ravens vor Beginn des Training Camps auf die PUP-Liste (Phisically Unable to Perform) gesetzt, dennoch hoffen die Ravens laut "ESPN" auf ein baldiges Comeback von Madubuike. Neben dem 28-Jährigen stehen auch die beiden anderen Defensive Lineman Travis Jones und John Jenkins auf der PUP-Liste. Alle Verteidiger können aber zu jederzeit von der Liste aktiviert werden.

+++ 25. Juli, 08:11 Uhr: Mahomes darf wieder voll trainieren +++ Etwas mehr als ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss hat Patrick Mahomes die Freigabe bekommen, wieder voll trainieren zu dürfen. Das bestätigte Head Coach Andy Reid am Freitag. "Er hat unglaublich hart gearbeitet und ist jetzt in einer guten Verfassung", so Reid. Erstmals seit Dezember wird Mahomes im Training Camp mit den Startern trainieren können. "In Sachen Muskelstärke fühle ich mich so gut wie noch nie. Ich freue mich einfach, wieder Football spielen zu können, nachdem ich wochenlang in der Reha nur Backsteine gesehen habe." Sollte nichts dazwischenkommen, wird Mahomes für Woche eins bereit sein. Dann treffen die Kansas City Chiefs auf die Denver Broncos.

+++ 24. Juli, 06:36 Uhr: Saisonaus für Panthers-Star +++ Die NFL-Saison 2026 hat bereits ihr erstes Opfer gefordert, bevor sie überhaupt begonnen hat. Outside Linebacker Nic Scourton verletzte sich im Training der Carolina Panthers. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Der aufstrebende Verteidiger riss sich das Kreuzband. Der 21-Jährige hatte eine hervorragende Rookie-Saison, der Zweitrundenpick sammelte fünf Sacks ein und forcierte einen Fumble. Vor 2027 wird er nicht mehr auf das Football-Feld zurückkehren.

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+++ 23. Juli, 12:05 Uhr: "Keine Kraft im Bein" - Star-Receiver Hill gibt Update +++ Star-Receiver Tyreek Hill ist nach wie vor Free Agent - und das aus gutem Grund. Der Passempfänger hat nun ein Video von seinem Reha-Training veröffentlicht und erklärt, er habe nach den zwei Operationen immer noch keine Kraft in seinem linken Bein. "Es ist etwa zehn Monate her, seit ich zwei Operationen hinter mir habe", sagte der 32-Jährige. "Mein linkes Bein ist das, an dem ich mich verletzt habe. Ich habe keine Kraft in meinem linken Bein, also versuche ich, die Kraft in meinem liken Bein wieder vollständig zurückzugewinnen. Aber ich muss das Tag für Tag angehen." In dem eine Minute und 38 Sekunden langen Social-Media-Clip mit dem Titel "Cheetah Reborn" rennt und springt der Passempfänger auf Rasen, einem Basketballfeld und in einem Pool, offenbar in seinem Haus in Florida. "Ich werde euch nicht verraten, wie mein Zeitplan aussieht, aber der sieht im Moment echt gut aus", so Hill. Bereits im September 2025 hatte sich der Routinier im Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Jets das Knie ausgerenkt und mehrere Bänder, darunter das vordere Kreuzband, gerissen. "Sie sagten mir, ich würde vielleicht nie wieder laufen können, und der Arzt meinte: 'Wir wissen nicht, wie es mit deiner Zukunft weitergeht' - und jetzt schaut mich an. Gott ist gut", so Hill weiter. Mitte Februar wurde der Routinier von den Dolphins entlassen, seitdem ist er Free Agent.