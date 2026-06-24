NFL - Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs mit Blitz-Comeback?

Patrick Mahomes steht offenbar vor einem Blitz-Comeback bei den Kansas City Chiefs.

Nach seiner schweren Verletzung wird Patrick Mahomes sein Comeback für die Kansas City Chiefs wohl deutlich früher geben als gedacht.

Wie Insider Nate Taylor von "ESPN" berichtet, soll der Superstar bereits in einem Preseason-Spiel der Chiefs wieder auf dem Rasen stehen.

"Im Trainingscamp hofft Mahomes, in die 11-gegen-11-Team-Einheiten eingebunden zu werden und letztlich rechtzeitig vor der Preseason die Freigabe für vollen Körperkontakt zu erhalten. In seiner neunjährigen Karriere hat Mahomes stets mindestens ein Preseason-Spiel zur Vorbereitung auf die reguläre Saison bestritten. Diese Serie möchte er auch im August fortsetzen", erklärte er.