NFL - Nach Aaron Rodgers' harter Kritik gegen Corona-Experten: Anwalt schlägt zurück

NFL - Aaron Rodgers: "Hatte die Tür zu 99 Prozent geschlossen"

Aaron Rodgers sorgt erneut für Schlagzeilen abseits des Football-Feldes. Der Steelers-Quarterback attackiert den ehemaligen US-Gesundheitsberater Anthony Fauci mit scharfen Worten - dessen Anwalt kontert nun öffentlich.

Aaron Rodgers sorgt mit einer verbalen Attacke gegen den ehemaligen US-Gesundheitsberater Dr. Anthony Fauci für Aufsehen.

Der Quarterback der Pittsburgh Steelers griff Fauci am Montag in einer "ESPN"-Sendung scharf an. Rodgers bezeichnete den Mediziner dabei mehrfach als "absoluten Kriminellen" und "absoluten Feigling".

Zudem verbreitete der 42-Jährige eine unbelegte Verschwörungserzählung, wonach die Schwester von Faucis Ehefrau mit der verurteilten Straftäterin Ghislaine Maxwell verwandt sein soll.

Einen Tag später reagierte Faucis Anwalt David Schertler auf die Aussagen des NFL-Stars. Gegenüber "The Athletic" erklärte er per E-Mail: "Aaron Rodgers weiß nicht, wovon er spricht. Er sollte sich auf Football konzentrieren."