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NFL - Chicago Bears: Caleb Williams scheitert mit Patent-Antrag
Veröffentlicht:von ran.de
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Caleb Williams will sich seinen Spitznamen "Iceman" als Marke sichern lassen. Doch daraus wird vorerst nichts: Das US-Patentamt lehnt den Antrag des Bears-Quarterbacks zunächst ab – wegen eines Konflikts mit einem Stiefelhersteller.
Chicago-Bears-Quarterback Caleb Williams hat versucht, sich den Spitznamen "Iceman" als Marke schützen zu lassen – das ist zunächst aber gescheitert.
Wie aus Unterlagen des US-Patent- und Markenamts (USPTO) hervorgeht, wurde der Antrag zunächst abgelehnt. Der Grund: Die Behörde sieht eine zu große Ähnlichkeit zu einer bereits bestehenden Marke des Schuhherstellers LaCrosse Footwear, der seit 1988 den Namen "Iceman" für isolierte Winterstiefel und entsprechende Einlagen nutzt.
In der Begründung schreibt das USPTO: "Diese Marken sind in Erscheinungsbild, Klang und Bedeutung identisch. (...) Zudem ist es aufgrund dieser Identität wahrscheinlich, dass sie im Zusammenhang mit den jeweiligen Produkten und Dienstleistungen des Antragstellers und des Markeninhabers dieselbe Bedeutung und denselben kommerziellen Eindruck vermitteln."
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Caleb Williams kann Entscheidung anfechten
Williams wollte sich "Iceman" für verschiedene Produktkategorien sichern lassen, darunter Kleidung, Sportartikel, Trinkflaschen, Taschen sowie Unterhaltungs- und Internetangebote.
Markenrechtsanwalt Josh Gerben erklärte gegenüber "ESPN": "Die Behörde stellt einen Zusammenhang zu den anderen Produkten in Calebs Antrag her. Sie argumentiert, dass die Waren verwandt seien, obwohl es hier eigentlich nur um isolierte Stiefel geht und Caleb Shirts, Hüte, Hosen und viele andere Dinge schützen lassen möchte."
Die Ablehnung bedeutet allerdings noch nicht das endgültige Aus. Williams kann gegen die Entscheidung vorgehen und erneut versuchen, die Marke eintragen zu lassen.
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Caleb Williams rechnet sich Chancen aus
Gerben sieht dabei durchaus Chancen für den Bears-Quarterback: "Die Marke, auf die sich die Behörde hier beruft, gilt offensichtlich nur für eine sehr begrenzte Produktpalette – nämlich isolierte Stiefel. Es könnte für ihn deshalb schwieriger werden, ,Iceman‘ als Bekleidungsmarke registrieren zu lassen. Für andere Bereiche seines Antrags könnte er aber durchaus noch eine Eintragung erhalten."
Ein separater Antrag von Williams für ein eigenes "Iceman"-Logo befindet sich weiterhin in Prüfung.
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