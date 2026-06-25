NFL-Preseason
NFL - Minnesota Vikings: Kyler Murray wohl mit Problemen im Training
Aktualisiert:von Malte Ahrens
ran Fußball
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Videoclip • 01:19 Min
Kyler Murray hat in der vergangenen Saison viele Spiele verletzt verpasst und ist zur anstehenden Spielzeit zu den Minnesota Vikings gewechselt. Dort soll er nun vor neuen Problemen stehen.
Von den Arizona Cardinals ging es für Kyler Murray in der Offseason zu den Minnesota Vikings. Für ihn ist es der erste Wechsel, nachdem er 2019 von den Cardinals als erster Spieler im Draft ausgewählt wurde.
Verletzungen hielten den talentierten Ballverteiler immer wieder davon ab, komplett durchzustarten und für die Cardinals der erhoffte Franchise-Quarterback zu sein. In der vergangenen Saison waren es lediglich fünf Einsätze für den 28-Jährigen.
Das soll sich mit einem "Tapeten"-Wechsel ändern. Murray sollte endlich sein ganzes Potential in der NFL entfalten. Doch nun scheint es wieder Probleme zu geben.
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Kyler Murray soll wohl Zeit gegeben werden
Denn wie "The Athletic" jetzt berichtet, zeigt sich der Quarterback im Training immer wieder überfordert mit den Spielzügen der Franchise von Head Coach Kevin O'Connell.
Das sogenannte "Playbook" soll dabei bisher nicht an Murray angepasst worden sein. Vielmehr setzt man darauf, dass der Quarterback sich an die neue Situation gewöhnt und sich richtig einspielt.
In der vergangenen Saison war J.J. McCarthy Starter für die Vikings und konnte nicht vollends überzeugen. Einen Star wie Murray wird man wohl nicht geholt haben, um ihn auf die Bank zu setzen.
Daher gehen Experten davon aus, dass der zweimalige Pro Bowler mehr Eingewöhnungszeit bekommen und dem Erstrundenpick von 2024 vorgezogen wird.
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