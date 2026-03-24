Quarterback Joe Flacco geht wohl demnächst bei den Cincinnati Bengals in seine 19. Saison in der NFL und soll weiterhin Backup von Joe Burrow bleiben.

Die Cincinnati Bengals setzen wohl auch in der NFL-Saison 2026 auf Quarterback Joe Flacco.

Wie Jordan Schultz berichtet, soll sich der 41-Jährige mit den Bengals auf einen neuen Einjahresvertrag geeinigt haben.

Damit haben die Bengals für ein weiteres Jahr ihren routinierten Backup-Quarterback für Joe Burrow. Für Flacco wird es die 19. Saison in der NFL.