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NFL - Cincinnati Bengals: Joe Flacco wird auch 2026 Backup von Joe Burrow
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:05 Min
Quarterback Joe Flacco geht wohl demnächst bei den Cincinnati Bengals in seine 19. Saison in der NFL und soll weiterhin Backup von Joe Burrow bleiben.
Die Cincinnati Bengals setzen wohl auch in der NFL-Saison 2026 auf Quarterback Joe Flacco.
Wie Jordan Schultz berichtet, soll sich der 41-Jährige mit den Bengals auf einen neuen Einjahresvertrag geeinigt haben.
Damit haben die Bengals für ein weiteres Jahr ihren routinierten Backup-Quarterback für Joe Burrow. Für Flacco wird es die 19. Saison in der NFL.
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Flacco überzeugte in der Vorsaison als Burrow-Ersatz
In der Vorsaison wechselte Flacco per Trade von den Cleveland Browns nach Cincinnati und kam in weiterer Folge aufgrund einer Verletzung von Burrow zu sechs Starts.
In diesen sechs Spielen warf Flacco die drittmeisten Touchdown-Pässe der NFL nach Matthew Stafford und Drake Maye.
Zum Ende der Saison spielten sowohl Burrow als auch Flacco beim Pro Bowl.